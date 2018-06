Aguiar: "El proyecto de Ateltas Sin Fronteras es una fuente de aprendizaje continuo"

Atletas Sin Fronteras (ASF) es una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo, con el sueño de participar en la transformación social que persigue la plena inclusión de las personas con discapacidad, a través de diferentes iniciativas deportivas, culturales, educativas€ Fundada a principios del 2017 por tres deportistas con y sin discapacidad, Juan Jesús Aguiar Rodríguez (Paratriatleta, Campeón de Europa 2017), Faustino Afonso Domínguez (Natación Adaptada, está entre los 8 mejores del Ranking Mundial) y Raúl Díaz Pérez (deportista sin discapacidad), personas que han encontrado en el deporte la oportunidad de cultivar valores y crecer en muchos aspectos vitales. El colectivo de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad, suele encontrar especiales dificultades a la hora de acceder al deporte, la cultura, el trabajo o los estudios. Esas barreras pueden convertirse en abismos que terminan provocando una fractura social, ya sea por falta de información, actitud, trabas económicas, faltas de material y muchos otros factores. Atletas sin Fronteras quiere tender puentes para que todos tengan la oportunidad de experimentar, sentir y crecer a través el deporte y otras dinámicas participativas, tal y como les paso a ellos. Es una forma de devolver a la sociedad todo el cariño y apoyo recibido durante estos últimos años. En este caldo de cultivo, hace poco menos de año y medio, se fundó ASF.

¿Podría contarnos a qué se dedica en su día a día y cómo ha llegado hasta dónde está hoy por hoy en el mundo del deporte adaptado?

Trabajo como gestor de prestaciones en el Instituto Nacional de La Seguridad Social. De forma casi paralela a mi nombramiento en el año 2008 mi salud se encontraba en una situación de riesgo debido a malos hábitos de vida, y es que hace una década era adicto al tabaco, obeso, bebía demasiado alcohol, trasnochaba, hasta que un día empecé a hacer deporte, y como consecuencia fui dejando de responsabilizar a los demás de las cosas que me pasaban. Poco a poco fui tomando el control de mi vida. El deporte me ayudó y me ayuda a cultivar y potenciar los valores, a enfrentar la vida con una actitud positiva, y lo demás es un mero aprendizaje que refuerza la conducta, una ecuación en la que las personas y la vida te devuelven con creces lo que desde la humildad has aportado a tu círculo social. Ni en mis mejores sueños de hace una década hubiera ganado un Campeonato de España, ni un Europeo, ni mucho menos hubiera recibido un premio a los valores humanos y deportivos con el aval de más de mil personas. Tal vez los sueños son como la exploración del universo...

¿Cómo se le ocurrió la idea para poner en marcha Atletas Sin Fronteras (ASF)?

Atletas Sin Fronteras surge del intercambio de ideas de un grupo de deportistas con diferentes discapacidades, que percibe el colectivo como una fuente de valor y talento desaprovechado.

¿Qué línea de trabajo se ha marcado ASF?

Nuestra misión es favorecer la inclusión social de la personas con discapacidad que a día de hoy continúan formando un colectivo vulnerable según las estadísticas oficiales. En ASF queremos poner nuestro granito de arena a través de diversos programas y actuaciones en el ámbito cultural y deportivo. Por citar algunos ejemplos tenemos un programa de charlas, recogida y segunda vida de material ortopédico de segunda mano, programa de apoyo a deportistas con discapacidad, ayudas puntuales a otros colectivos o asociaciones, etc€

¿Podría contarnos cómo ha sido el camino?

Emprender ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida. Gracias a este proyecto he podido poner en práctica muchos conocimientos adquiridos en los estudios que vengo realizando en el Grado de Ciencias de Trabajo y mi experiencia como deportista, el proyecto es una fuente de aprendizaje constante. El camino nunca lo hicimos solos, siempre hemos estado rodeados de amigos, empresas e instituciones que lo han impulsado.

¿Qué es lo que más le costó al arrancar este proyecto?

Pues eso mismo, decidirnos a arrancar. Es difícil ser emprendedor si no tienes seguridad en ti mismo y tus posibilidades. Los miedos, las inseguridades, y...

¿Quién compone ASF?

ASF nace como una asociación de deportistas con discapacidad al que se han ido sumando personas de diferentes sensibilidades que se identifican y han querido contribuir con el proyecto. En el día de hoy somos unas 13 personas que impulsan y representan a la asociación de manera permanente, y en poco tiempo esperamos que la familia siga creciendo.

¿Qué empresas o instituciones se han involucrado con ustedes?

Fundación Disa, Obra Social de La Caixa, Ayuntamiento de Candelaria, Cabildo de Tenerife, Amance Fisioterapia, Guayarmina Textil, Químicas Ascanio, Fixio's Aqua...

¿Qué los diferencia de otras asociaciones?

Nuestros principios son hacer siempre algo que nos salga del corazón y nos apetezca, y el reto es mantener un espíritu creativo e innovador para mantener activa nuestra comunidad. Eso y la transparencia.

¿Pasado, presente y futuro de sus proyectos?

Hay dos cosas que no podemos cambiar, el pasado y el futuro. Planeamos y trabajamos nuestros sueños hoy.