Tres atletas del Tenerife CajaCanarias han sido convocados por la selección nacional absoluta. Adrián Pérez Souto, Sheila Cubas y Nana Jacob están convocados con el combinado nacional de cara al próximo Encuentro de relevos de 4x100 metros que se celebrará a cabo en Salamanca el próximo día 8 de junio. En la cita organizada por la Real Federación Española de Atletismo también han sido convocados once deportistas de la categoría Sub 20 entre los que no figura ningún canario.