El Meeting Internacional de Arona se llena de estrellas

Las instalaciones del Estadio Antonio Domínguez, de Playa Las Américas, acogen una nueva edición del Meeting Internacional de Pruebas Combinadas de Atletismo, que en esta ocasión está marcada por la participación de varios atletas que atesoran marcas de nivel internacional. Para esta edición se darán cita atletas de Francia, Estonia, Portugal, Bélgica, Croacia, Gran Bretaña, Portugal, Brasil, Irlanda y atletas españoles, que competirán en las disciplinas de Decathlon (Prueba masculina que costa de cuatro carreras, tres lanzamientos y tres saltos) y Heptathlon (Prueba femenina que consta de tres carreras, dos saltos y dos lanzamientos)

Entre el grupo de atletas que se darán cita en Arona destaca la participación de los franceses Romain Martin (poseedor de una marca personal de 8.138 pts), Ruben Gado (finalista en el cto. de mundo de pista cubierta de Heptathlon) o el canario Jonay Jordan.

En el apartado femenino se verá en acción a la brasileña Vanesa Chefer, quien ya fuera ganadora del meeting en el año 2015, o la portuguesa Lacabela Quaresma (ambas con marcas superiores a los 6150 puntos) o a la actual campeona del mundo Sub 18, la española Maria Vicente, quien además ostenta el record del mundo sub 18 de Pentathlon en pista cubierta.

Además se disputarán el campeonato de Canarias de pruebas combinadas Sub 16, Sub 18 y Sub 20.