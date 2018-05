Milla se reafirma en su denuncia

Luis Milla se reafirmó este jueves en las polémicas declaraciones que realizó después del partido que el Tenerife disputó en Cádiz, tras el cual el conjunto blanquiazul se quedaba ya sin opciones matemáticas de clasificarse para el play off de ascenso a Primera. El centrocampista madrileño quiso dar a entender que no existe la unión necesaria en el club chicharrero, conclusión a la que llegó principalmente por conocer que ha habido filtraciones a la prensa desde el vestuario.

"Al final lo que busco yo es lo mejor para el Tenerife porque sería una tontería por mi parte echarme piedras sobre mi propio tejado sabiendo que tengo cuatro años más de contrato en este club. Por lo tanto, yo quiero lo mejor para esta entidad. Así lo dije y así lo sigo pensando pero no es un tema de vestuario sino de todo: de la prensa, de la afición, del club, de lo que nos rodea más cercano y de nosotros. Tenemos que reflexionar, mejorar y tirar para delante porque creo que es la única forma de que el Tenerife vaya para arriba y consiga sus objetivos", declaró ayer cuando se le pregunto acerca de esas manifestaciones del pasado domingo.

Milla volvió a mostrarse partidario de que se prorrogue el contrato de Joseba Etxeberria. "Ojalá que se quede", indicaba antes de argumentar que el vasco, a su juicio, "ha hecho méritos más que suficientes para que lo renueven". Y reveló que en el equipo son "conscientes de que está cerca de que renueve". "Sería una gran alegría para nosotros y un gran motivo para poder seguir compitiendo como lo hacemos, este sábado primero y luego ya de cara al año que viene", añadió al respecto. Para advertir, por último, de que "cambiar sería otra vez volver al principio, a empezar a conocernos". "Ya sabemos la idea del míster y eso es un punto a favor. Que la gran parte de la plantilla tenga contrato y nos quedemos es bueno en ese sentido", completó.

Milla, que volvió a ser premiado por los aficionados con el Premio Jugador Cinco Estrellas, se mostró feliz por el nuevo galardón, al tiempo que afirmó que puede "ofrecer más" al Tenerife. Eso sí, reconoció que "ha sido una temporada larga" para él, ya que entre el tramo de temporada en el que jugó para el Fuenlabrada y el tiempo que lleva como blanquiazul habrá jugado "unos 40 partidos", apunta el profesional blanquiazul. De todas formas, confesó que no le hubiera sacado "fuerzas de donde no hay y más si llegas a un play off".

Milla disputará este sábado su último encuentro de la presente temporada y lo hará con la intención de ofrecer un último triunfo a su afición. Eso, independientemente de lo que se juegue su rival, el Albacete. Especialmente porque entiende que "la única forma de respetar al rival es ir a ganarles". "Esta semana hemos competido hasta el final sabiendo que era muy difícil la opción de metenernos en el play off y esta semana no va a ser menos", añadió.