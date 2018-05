Juan Villar: "Para el año que viene hay que cambiar muchas cosas"

La temporada toca a su fin y llega el momento de hacer balance con el propósito de aprender de los errores cara al futuro. Juan Villar (Huelva, 19 de mayo de 1988) comparte sus conclusiones acerca de una campaña en la que ha notado carencias en el Tenerife que le han impedido alcanzar su objetivo. Mientras que en el plano personal, quiere pasar página cuanto antes tras un año "muy duro" para él como consecuencia del calvario de lesiones que ha padecido. Por eso mira hacia el próximo curso con optimismo y ganas de revancha.

¿Con qué sensaciones afronta esta última semana de la temporada?

Terminar de la mejor manera posible, con buenas sensaciones y bien de cara al aficionado. Hay que cumplir hasta el final y dejar esa huella de que no hemos podido alcanzar el play off pero que había equipo para ello.

¿Qué alicientes presenta para usted este choque frente al Albacete?

Lo que debemos pensar es que hay que ser profesionales hasta el final, ser conscientes de que ellos se están jugando mucho y que nosotros queremos irnos de vacaciones con buenas sensaciones. Lo que está claro es que si hubiéramos estado al principio como en este tramo de competición, habríamos entrado en el play off.

Se prevé un partido donde los jugadores del Albacete tratarán de persuadirlos para que ustedes no se apliquen con la máxima intensidad. ¿Están preparados para ello?

Sabemos cómo son estos partidos, que ellos se están jugando mucho y lo que nos esperamos. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, saber que nos lo van a poner muy difícil pero aprovechar que ellos estarán muy nerviosos. Así que nosotros, a estar tranquilos.

Ya toca ir haciendo balance de la temporada. ¿Cómo describiría el comportamiento del Tenerife en ella?

Al final nos vamos con esa desilusión de que no hemos sido lo regulares que deberíamos durante toda la campaña y de no haber podido lograr nuestro objetivo, que era entrar en el play off. Nos quedamos con un sabor agridulce porque no hemos estado todo lo bien que quisiéramos durante el año, a pesar de reconocer que teníamos equipo para conseguirlo.

¿El rendimiento del equipo lejos de la Isla ha sido quizás la asignatura pendiente?

Yo creo que no hemos sido regulares y la Segunda División está muy igualada. Si no logras esa consistencia siempre te faltarán puntos para llegar a tu meta.

¿Qué factores son los que han impedido al Tenerife lograr esa regularidad necesaria?

Ha sido un poco de todos. Ahí están las lesiones, luego el cambio del míster... Se han dado muchas circunstancias que no nos han favorecido nada y cuando el año viene así es muy difícil ser regular.

Pero con el relevo en el banquillo el grupo reaccionó hasta que llegó ese bache maldito en el que los arbitrajes pudieron tener algo que ver, según se recoge de las declaraciones de algunos de sus compañeros. ¿Está de acuerdo con ellos?

Sí, en jornadas muy puntuales nos afectaron mucho. En cualquier caso, son varios los aspectos que nos han afectado en diferentes momentos de la temporada y por eso no hemos podido alcanzar nuestro objetivo.

¿En el plano personal, considera que es un año para olvidar, después de la infinidad de lesiones que ha padecido?

Ha sido un año muy difícil y duro. Venía con las expectativas de poder aportar mucho a este equipo, de haber participado más y no ha podido ser. Así que despido la temporada con la sensación de no haber demostrado ni aportado lo que me hubiera gustado al Tenerife.

¿Se tomará, por tanto, la próxima campaña como una revancha de esta?

Está claro, tengo dos temporadas más aquí. Hay que tener tranquilidad y ser consciente de que he demostrado lo que puedo dar a este equipo. Espero tener la continuidad deseada el año que viene.

¿Qué lecciones se llevan aprendidas de este?

Nos tenemos que quedar con que esta categoría es muy igualada, que no nos podemos relajar y que aunque tengamos un buen equipo, si te marcas un objetivo como el ascenso es muy difícil cumplirlo. Porque cuando te marcas metas muy altas, te creas una presión y en cuanto te venga algún mal resultado eso pesa mucho y creo que eso es lo que nos ha pasado este año.

¿Y qué espera del grupo para el curso siguiente, quizá más unión como reclamaba después del partido del Cádiz?

Pero me refiero a unión tanto de jugadores como de club. No aludo solo al vestuario, sino a que todos debemos remar en la misma dirección y ser conscientes de que si no nos apoyamos entre nosotros, será todo mucho más difícil.

¿En qué ha quedado el asunto de las filtraciones?

Se hablará, ahora lo que queremos es acabar y ya al principio de la temporada venidera se dirá que cualquier cosa que se hable dentro del vestuario o del club debe quedarse en el Tenerife y no salir fuera.

Interpreto sus palabras como una voltundad de aplicar un 'borrón y cuenta nueva' el próximo curso, ¿es así?

Sí, hay que cambiar muchas cosas. Este año nos marcamos un objetivo que no se ha cumplido y eso significa que tanto nosotros como el club tenemos que mejorar cosas y a partir de ahí crecer.

¿Se ven con el mismo míster esa próxima temporada?

Está claro que se lo ha ganado. Etxeberria se ha ganado totalmente la renovación porque ha demostrado desde que llegó que sabe sacarle partido al equipo y por resultados también se lo ha ganado.

Al margen de lo profesional, ¿qué tal le ha tratado la Isla en su primer año residiendo aquí?

Yo me encuentro bien, la acogida de la afición ha sido espectacular y en ese aspecto no tengo ninguna queja. Es difícil adaptarte cuando vienes de la Península pero poco a poco voy consiguiéndolo.

¿Llevará algún tipo de trabajo específico con el fin de prevenir que se repita el calvario de lesiones que ha sufrido esta temporada?

Primero descansaré con la familia y luego, cuando toque entrenarse, lo haré pero no de manera muy diferente a otros años. Siempre he trabajado antes del comienzo de la pretemorada y esta vez haré lo mismo, con el propósito de llegar en las mejores condiciones tras las vacaciones y con el deseo de que el próximo sea un gran año para el Tenerife y para mí.

Así que no hará nada especial para evitar más lesiones musculares.

Bueno, ya vi en su momento a un especialista que me marcó unas pautas de trabajo y seguiré con ellas. No vale darle muchas más vueltas. En definitiva, porque creo que el fallo fue que mi primera lesión no llegó a curarse del todo y a partir de ahí vino todo lo demás. Lo importante es que ahora me encuentro bien y espero comenzar mejor el siguiente campeonato.

¿Considera que hay que hacer muchos retoques en este equipo cara al futuro para que rinda al nivel deseado?

Depende de los jugadores que que se vayan y los que se queden. Espero que el director deportivo decidirá lo que habrá que traer y que construya un buen proyecto para aspirar a cosas importante, eso sí, sin meternos en la cabeza desde el principio el ascenso o el play off y sí pensar en hacer un buen año.