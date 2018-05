Carlos Caraballo gana el Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos Hoy No Perderé

El I Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos Hoy No Perderé, organizado por la Asociación Atletas Sin Fronteras (ASF) en colaboración con el Ayuntamiento de Candelaria y Obra Social La Caixa, ya tiene ganadores. Carlos Caraballo, con su obra Océano, obtuvo el primer premio, que lleva emparejado una dotación económica de 300 euros. El Emigrante de Sofía Araque Villar logró el segundo premio y 150 euros, mientras que El Samurái es una sirena de Emmanuelle Castagnède; No es el fin de Verónica Seu; Terapia para un cactus de María Isabel Hernández; y Los pies en tierra firme de María Candelaria Pérez, fueron galardonados con el tercer premio y 100 euros respectivamente. El jurado también decidió otorgar un Accésit de no residente a Te escucho con el corazón de Luis María Criado, premiado con 100 euros.

La relación de ganadores está publicada en la página web www.atletassinfronteras.com y redes sociales, así como también el resto de los relatos. Los premiados han recibido la distinción de Obra Social de La Caixa, colaboradores de la iniciativa y sensibles con un proyecto donde hay que recordar que se ha reservado un 40% de los premios a personas con discapacidad.

Carlos Caraballo, ganador del concurso, se expresaba así en las redes sociales tras conocer el fallo del jurado:"¡Qué alegría! Me siento muy feliz de haber ganado este premio, sobre todo porque el concurso fue un auténtico homenaje a la diversidad. #HoyNoPerderé. Doy las gracias a todo el equipo de Atletas Sin Fronteras, por hacerlo posible. Felicidades al resto de los participantes, tanto a los premiados como a los que no."

Como continuación de la iniciativa, un compendio formado con los textos ganadores y resto de relatos seleccionados así como otros textos elegidos por la asociación se utilizarán para formar parte de un edición impresa conmemorativa del certamen. Antes del 30 de noviembre se convocará (lugar aún sin definir) a los galardonados a un acto de entrega de premios y presentación de la publicación. Desde Atletas Sin Fronteras quieren agradecer a todos los escritores, lectores, miembros del jurado, embajadores de ASF, familiares, amigos y las empresas e instituciones que lo han hecho posible, con mención muy especial al Ayuntamiento de Candelaria y Obra Social La Caixa.

Juan Jesús Aguiar, socio-cofundador de ASF comentaba, que "todos hemos ganado con esta increíble e inolvidable experiencia. A través de la palabra hemos conocido historias sorprendentes, conmovedoras, todas ellas ejemplos de superación que nos inspiran y promueven los valores que impulsa ASF. En Noviembre impulsaremos un encuentro para celebrar el concurso, entregar los premios, compartir un buen rato y disfrutar de los textos. Queremos agradecer la participación de los miembros del jurado, el cariño con el que han abordado la lectura y análisis de los textos, la colaboración desinteresada y la oportunidad para vivir esta experiencia, conocernos y tal vez emprender nuevos proyectos juntos."

El jurado del certamen estuvo compuesto por María Candelaria Ramos Ascanio, Arancha García, Olga Moreno, Carlos Felipe Martell, Jesús Luis Ravelo, Luis Miguel Folgueras Rodríguez, María Pino Brumberg, Laura Martín Canavés, Carlos Felipe Martell, Juan Antonio Cabrera Ramos actuando en calidad de presidente y Juan Jesús Aguiar Rodríguez en calidad de secretario, han fallado los premios.