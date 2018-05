Aveldaño apela al "orgullo" de su equipo para lograr un último triunfo

Lucas Aveldaño quiere acabar la temporada con sensaciones positivas y ofrecer a su afición una última victoria. Asegura que independientemente de que lo que se juegue el rival, el Tenerife debe "salir a ganar". "Nos hubiera gustado afrontar esta cita con posibilidades de alcanzar el objetivo que nos marcamos, pero no ha sido así y vamos a afrontar este encuentro con las mayores responsabilidades", agregó el central blanquiazul.

Además, el zaguero argentino opina que el conjunto chicharrero tiene "que aspirar el mejor puesto posible" y a pela al amor propio de los jugadores para desear imponerse al Albacete este sábado. "No nos jugamos nada pero tenemos que tener orgullo y temperamento para afrontar cada partido como una final", señaló al respecto.

Ya va siendo el momento de hacer balance de una campaña en la que Aveldaño reconoce que su equipo "nunca tuvo una regularidad". Que tuvieron "un buen momento de resultados", coincidienco con la llegada de Etxeberria al banquillo tinerfeñista, y que "en casa se hizo mejor que fuera". En este sentido, lamentó que no hubieran logrado al menos empatar en algunos encuentros, ya que entiende que "puntuar en ellos hubiera servido de mucho, dado que se quedó muy cerca del objetivo".

No encuentra una explicación concreta al bajo rendimiento que el Tenerife ofreció lejos del Heliodoro. Aunque lo atribuye aspectos psicológicos, que a su juicio, "influyen en lo individual y grupal". "Cuando salíamos de la Isla a jugar ya íbamos con la mentalidad de que nos costaba vencer", añadió, antes de expresar su convencicimiento de que "si se hubiera ganado dos partidos a domicilio, luego se hubiera jugado con confianza y te saldría todo". "En casa mostrábamos buen rendimiento y fuera éramos otro equipo y no encontramos nunca la solución", sentenció. Continuó analizando la presente temporada e indicó que "se había armado un equipo con las máximas aspiraciones pero se sabe que en el fútbol tener una buena plantilla no te garantiza nada". "Ese potencial no lo demostramos en la cancha y nunca pudimos agarrar una regularidad, como sí hicieron otros conjuntos con menos plantel", comentó.

Aveldaño reconoció que quiere seguir en el Tenerife, donde se siente "muy feliz" tanto en el ámbito deportivo como en el social. Aunque admite no querer entrar a opinar de cuestiones que considera que no son de su competencia, sí que confesó trabajar y estar "muy a gusto" con Etxeberria, del que recordó que "cambió la cara al equipo y lo enchufó" cuando llegó.