El premio a la deportividad

Con la disputa de la última jornada de liga en el grupo tres de primera y segunda categoría infantil se ha completado la lista de ganadores de la cuarta edición de los Premios Balón de Oro Publiservic-Limpiezas Apeles cuya entrega tendrá lugar el próximo domingo 3 de junio a las 12 horas en el Campo Municipal Juan Santamaría de Santa Cruz de Tenerife.

La celebración está patrocinada por las empresas impulsoras del concurso (Limpiezas Apeles y Publiservic) y será organizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol a través del Proyecto Buen Rollito y el Ayuntamiento de Santa Cruz y, un año más, cuenta con el apoyo del Cabildo Insular a través de su consejería de Deportes.

En la entrega, además de a las aficiones de cada equipo ganador, también se reconocerá la labor de los colegiados. Se entregarán once distinciones a aquellos árbitros que más dedicación y esfuerzo han puesto para cumplir con las bases del concurso. Se trata de Rosendo Ledesma, Antoni Alonso Méndez, Carlos Díaz García, Abraham C. Lorenzo Afonso, Adrián Luis Yánes, Ayose Barroso González, Macarena del Rocío Quintero Bringes, José Antonio Méndez, Juan Carlos Doniz Doniz, Naira Medina García y Jonathan Martín Chaparro.

Serán 70 los clubes que recibirán los balones de oro y las insignias (categoría infantil) que acreditan el buen comportamiento que sus aficiones han tenido a lo largo de la competición liguera según se ha extraído de los formularios que tras cada encuentro han rellenado los colegiados y los entrenadores. La puntuación final es una media de puntos que se ha obtenido tras computar las notas de cada partido.

Infantiles. En categoría Preferente los mejor puntuados fueron la EUDLP Llamoro B con 9,2 puntos en el grupo uno; el CD Tenerife A (9,7) en el dos; la EUDLP Llamoro C (9,15) en el tres; la UD Orotava A (8,125) en el cuatro; y la EMF Santiago del Teide A (9,19) en el quinto.

En Primera categoría vencieron el CD Verdellada (9,6) en el primer grupo; la UD Tahodio C (9,2) en el segundo; el CD Juventud Silense (8,31) en el tres; y el CD Armeñime Palma C (9,2) en el cuatro.

En Segunda categoría lideraran las clasificaciones finales la EMF Candelaria B (9,5) en el grupo uno; el CD César Casariego (9,4) en el grupo dos; la UD Orotaba B (8,03) en el grupo tres; el Nomads Soccer (9,6), en el cuatro; y la EMF Santiago del Teide B (9,4) en el cinco.

Alevines. En Preferente, el Cardonal Laguna A con una puntuación de 9,2 lideró el grupo uno; el At. Rocio A (9,78) el dos; la EMF Arafo A (9,4) el tres; el Atlético San Juan A (9,83) el cuatro; el CD Juventud Silense B (7,84) el cinco; la EMF Adeje C (9,4) el seis; y la EMF San Isidro A (9,19) el siete.

En Primera categoría alevín el Apeles Coromoto B fue el que más puntos recibió durante la liga en el grupo uno (9,8); El Padre Anchieta C (9,8) en el dos; el Cardonal Laguna B (9,6) en el grupo tres; la UD Campana A (9,3) en el cuatro; la UD Icodense C (8,4) en el cinco; el Atlético Victoria B (8,51) en el seis; el CD San Loreno C (9,61) en el siete; y el CD Guargacho D (9,72) en el grupo ocho.

Finalmente, en Segunda categoría el ganador en el grupo uno fue el San Antonio Pilar C (9,7); la EMF Atlético Güímar B (9,81) en el dos; la EMF Fasnia BT (9,7) en el tres; el CD Tranvía (9,6) en el cuatro; el CD San Marcos Icod (8,7) en el cinco; la UD Cruz Santa B (8,2) en el seis; la UD Guargacho D (9,8) en el siete; y la EMF San Isidro B (9,33) en el ocho.

Benjamines. Los ganadores de los balones de oro en categoría Preferente fueron: el CD La Muralla A en el grupo uno con 9,32 puntos; el CB Nuryana A (9,8) en el dos; el Sporting Tenerife B (9,74) en el tres; la UD Orotava A (8,3) en el cuatro; el Marino Playa de las Américas B (9,8) en el cinco; y el Atlético Chenet (9,629) en el seis.

En Primera vencieron la EMF Arafo (9,8) en el grupo uno; la EMF Candelaria E (9,5) en el dos; la UD Tahodio B (9,64) en el tres; la EMF Atlético Güímar C (9,85) en el cuatro; la UD Orotava B (8,3) en el cinco; el CD Furia Arona (9,4) en el seis; y el Atlético Chenet A (9,6) en el siete.

En Segunda los de mayor puntuación han sido el Apeles Coromoto B (9,7) en el grupo uno; el Atlético San Juan B (10) en el dos; la AJ Unión La Paz B (9,83) en el tres; la EMF Candelaria D (9,94) en el cuatro; el CD Juventud Silense (8,7) en el cinco; el Atlético Perdoma B (8,8) en el seis; y el CD Vilaflor (9,57) en el siete.

Prebenjamines. En Preferente se llevarán los balones la EMF Arafo B en el grupo uno por los 9,8 puntos de media que consiguió durante la liga; el Padre Anchieta (9,84) en el grupo dos; el CD Puerto Cruz (8,7) en el tres; el Marino Playa de las Américas (9,74) en el cuatro; y la EMF Charco del Pino (9,7) en el cinco.

En Primera el CD La Muralla (9,9) es el más puntuado del grupo uno; la AD Teide A (9,8) en el dos; la UD Cruz Santa A (9) en el tres; y la EMF Adeje C (9,86) en el cuatro.

Por último, en Segunda categoría el Esférico FC B (9,9) ganó en el grupo uno; la EMF Fasnia BT (9,9) en el dos; la UD Cruz Santa B (8,9) en el tres; y el I'Gara Cabo Blanco (9,51) en el cuatro.