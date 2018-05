Esfuerzo máximo para no decir adiós

Ganar con el fin de alargar algo más otra temporada para el recuerdo. Tras la derrota del domingo en el WiZink Center, el Iberostar Tenerife recibe hoy al Real Madrid sin red ni margen de error. Un precipicio que lejos de significar presión debería suponer una motivación extra para los de Fotis Katsikaris. El acicate para por fin tumbar este curso al cuadro merengue después de cuatro derrotas seguidas; el aliciente de brindar a su sufrida y entregada afición -que hoy llenará el Santiago Martín- otro triunfo de campanillas que guardar en una retina coleccionistas de instantes inolvidables; y a la vez el mejor argumento para centrar la atención de la España baloncestística poniendo contra las cuerdas al campeón de la Euroliga.

Pero para hacer que la supremacía blanca se tambalee, el Iberostar necesita algo más que ganas y soñar con la machada. Debe cuajar un partido mucho mejor que el de hace dos días en la capital. De lo contrario, sus vacaciones comenzarán a eso de las 23:00 horas. Un paso al frente que pasa por reducir la producción ofensiva de lo de Pablo Laso, una hemorragia en forma de puntos que tuvo claros síntomas en el primer choque de la serie: tantos encajados tras pérdidas con las que el Madrid corrió a placer; y segundas opciones a mansalva (16 rebotes ofensivos) que terminaron por desangrar a los canaristas. Sería, en caso de lograrlo, solo el primer paso para el 1-1, ya que los isleños no se pueden permitir igualmente ni parciales tan contundentes como los sufridos el domingo (11-0 de entrada y 14-6 entre el tercer y cuarto periodos) y que les llevaron a ir siempre a remolque.

Con el serio condicionante que supone no disponer de Rodrigo San Miguel (tratará de forzar para intentar ayudar a los suyos) se antoja vital, más si cabe, una aportación coral por parte del resto. Aquella que el cuadro canarista echó en falta en varias aristas, desde el flojo encuentro de principal referencia ofensiva, Mateusz Ponitka, hasta la pobre producción de la segunda unidad, autora el domingo de solo 12 puntos. Sus homólogos merengues se iban hasta los 40. Al que poco más se le puede pedir es a Mike Tobey, autor de 21 tantos el domingo. Quizá el saber calibrar la capacidad intimidatoria de Tavares para esquivar sus gorros, y esperar tener un recambio al nivel con el que desgastar el juego interior blanco, toda vez que Frán Vázquez viene de mostrar su versión más errática.

Y todo ante un rival que, seguramente, no sea el Real Madrid de hace escasos dos días. Sacudido ya de las celebraciones derivadas de su triunfo continental, el conjunto blanco que se verá hoy en los Majuelos apunta a ser el de una versión mejorada respecto al del choque inagural de la serie. Un conjunto que seguramente no vuelva a regalar 17 balones, y que esta vez no permitirá a su adversario reengancharse una y otra vez al partido cada vez que amague con romperlo. Por todo ello al Iberostar no le quedqa otra que rozar la perfección... y cruzar los dedos para que a los de Laso no le salgan las cosas.