Un epílogo con pocos alicientes

Agotada cualquier opción matemática de acceder a la sexta plaza, el CD Tenerife afrontará este fin de semana el epílogo de su particular temporada de los horrores. Concebido el proyecto para optar al ascenso directo, el conjunto blanquiazul casi nunca ha estado en disposición de optar a las posiciones cabeceras. Empezó con fuerza, pero el equipo se fue desmoronando con el transcurrir de las jornadas y tan solo vivió instalado durante cinco semanas en la zona noble. Ahora, le queda el trámite del último partido, ante ya un todavía no salvado Albacete Balompié.

Juez. Tras enfrentarse a dos equipos ubicados en la parte alta de la clasificación -ganó al Sporting y empató con el Cádiz-, al representativo le corresponde ahora un papel clave en la pugna por la salvación. El estado de depresión en el que ha entrado su próximo rival compromete muy seriamente su permanencia en la categoría, hasta el punto de que una derrota del Albacete en el Heliodoro -unida a un triunfo del Almería- podría dar con los manchegos en Segunda B.

Despedidas. Como suele ocurrir por estas fechas, el partido de la última jornada supondrá el adiós de varios jugadores blanquiazules. Es seguro que para Iñaki Sáenz y el cedido Mula será su última comparecencia con la elástica tinerfeñista, mientras que Víctor Casadesús ni tan siquiera podrá despedirse. La amarilla que vio en el Carranza acarrea suspensión, así que el balear será uno de los descartes de Etxeberria. Luego, tal y como ha anunciado, pondrá fin a su estadía en la Isla. "El club y yo chocamos un poco", apunta para explicar su decisión.

No lo saben. Se da la circunstancia de otros jugadores también se enfrentan a su último día en el Tenerife, solo que aún no tienen la seguridad de que así será. Futbolistas con contrato en vigor serán despedidos por la institución este verano, si bien para conocer cuáles habrá que esperar a la tanda de reuniones que ha fijado el secretario técnico local, Alfonso Serrano, para los días 4 y 5 de junio. Esto es, justo después de la cita contra el Alba.

¿Y Etxeberria? Entretanto, no hay noticias de la renovación del profesional vasco. Como aún no ha habido contactos entre el club y él, todo apunta a su inmediata desvinculación. Aunque de forma mayoritaria la afición está con el de Elgoibar, es probable su salida. Su propósito es acabar con triunfo su estancia en el Tenerife, que presenta guarismos de play off. "Pelearemos hasta el final", fue el mensaje que reprodujo ayer en su cuenta de Twitter.