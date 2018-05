"El equipo ha demostrado que va a competir hasta el final"

Joseba Etxeberria expresó su satisfacción por el trabajo ofrecido por su equipo en el Ramón de Carranza. El entrenador del CD Tenerife se sintió feliz porque, según dijo, su equipo "ha vuelto a competir, a dar la cara ante un rival muy complicado". El preparador vasco se esperaba "un rival que ataca muy bien por fuera, sobre todo por la banda de Álvaro", al que aseguró que lo habían logrado sujetar "muy bien con Raúl Cámara y Luis Pérez".

A juicio de Etxeberria su equipo compitió bien en la primera parte, si bien en la segunda "se complicó con el gol del Cádiz". Eso sí, aseguró que el Tenerife no dejó de tener fe. "El equipo ha seguido peleando y, pese a que nos costaba generar ocasiones, porque en esta categoría es difícil crear peligro, hemos continuado luchando. El gol de Filip (Malbasic) nos da muestras de que este grupo va a competir hasta el final. Me quedo satisfecho con el trabajo de mis jugadores", declaró.

El técnico guipuzcoano sabía que se encontraría "un partido muy difícil". "El Cádiz es muy ordenado, especialista en atacar por fuera y a los espacios. La sensación que tenía es que no se encontraban cómodos. Es cierto que con el 1-0 nos costó llegar pero los jugadores han seguido creyendo hasta el final y aunque en cuanto a clasificación este empate no nos dice nada, sí que habla del espíritu de este equipo y de las ganas de competir que tiene", manifestó.

Etxeberria quiere ahora "recuperar de este esfuerzo" a sus futbolistas para esta semana "preparar el partido contra el Albacete y aca bar con buen sabor de boca la temporada". Para él, "eso significa ganar", de ahí que pretenda que el Tenerife salga a competir con las máximas garantías para lograr el triunfo ante el cuadro manchego. "Sabemos que el Albecete se juega la permancia", indicó, pero "por respeto al club y a los seguidores, hay que salir a ganar el sábado, que nadie piense lo contrario".

El profesional vasco, aún sin conocer si la directiva del club chicharrero va a ofrecerle finalmente la renovación o no, está empeñado en acabar de la forma más honrosa posible. Insistió en que "sabiendo que matemáticamente ya no hay opciones de alcanzar el play off, sí que existen estímulos suficientes para salir a ganar el sábado". "Hay que intentar, de alguna manera, ofrecer la victoria a nuestra gente y estoy convencido de que el Tenerife va a ir con todo. Ojalá los puntos se puedan quedar en la Isla porque también repercutirá a nivel económico", sentenció.