El regreso de ABBA se retrasa hasta otoño

El popular cuarteto sueco ABBA espera lanzar entre septiembre y octubre una de las dos nuevas canciones que grabó el año pasado, con motivo de una aplazada gira en forma virtual, tres décadas y media después de la separación del grupo.

Así lo reveló Björn Ulvaeus, uno de los componentes del grupo, a la edición digital del diario danés Ekstra Bladet.

"Seguimos con el trabajo de los avatares de ABBA, que son copias digitales de nosotros. Se supone que podrán cantar una nueva canción de ABBA en un vídeo en septiembre o en octubre", afirmó Ulvaeus.

ABBA anunció en octubre de 2016 que regresaría a los escenarios en 2018 en una gira virtual, dirigida sobre todo a la nueva generación de admiradores de la banda.

El cuarteto sueco reveló hace un año que había grabado dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado "I Still Have Faith in You", sería interpretado en diciembre por sus avatares en un programa de televisión, pero el estreno se ha ido posponiendo.

"Lleva extremadamente mucho tiempo hacerlo y ha sido aplazado demasiado tiempo. No puedo prometer nada, pero espero que todo esté listo para entonces", afirmó Ulvaeus.

La idea de los nuevos temas se fraguó cuando Benny Andersson, el otro componente masculino del grupo, regresó al estudio con Ulvaeus para trabajar en el proyecto de la gira virtual.

Andersson, Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog crearon el grupo en 1972, y dos años después saltaron a la fama al ganar el Festival de Eurovisión con "Waterloo".

El grupo, que ha vendido 400 millones de discos, sigue siendo un fenómeno comercial, revalorizado tanto por el exitoso musical "Mamma Mia!", como por su posterior adaptación al cine, de la que se han estrenado dos películas.