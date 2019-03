La cantante tinerfeña Ana Guerra saca un libro sobre su camino hacia el éxito musical

La joven cantante tinerfeña Ana Guerra (San Cristóbal de La Laguna, 1994) -que ha saltado directa al estrellato tras su paso por el talent show televisivo Operación Triunfo- ha decidido probar suerte también en el mundo editorial. Para ello ha conseguido el respaldo de Editorial Planeta, responsable del lanzamiento de Con una sonrisa, que estará a la venta en las librerías a partir del próximo 11 de abril.

Al anunciar la publicación de este libro, que la lagunera comentó a través de sus redes sociales con entusiasmo, hubo también espacio para la polémica. Al parecer, la conocida empresa editorial calificó el ejemplar como de "autoayuda y superación". Por este motivo, la propia cantante tuvo que hacer una aclaración a sus seguidores. "Ha habido un error, mi libro no es de autoayuda ni de superación. Mi libro cuenta parte de mi historia y mis experiencias personales. Nada más lejos que dar consejos a la gente de cómo vivir su vida o superar sus problemas. La editorial está ya modificándolo".

Además de ser su primer libro, la editorial Planeta lo califica como el "más personal de Ana Guerra". La propia intérprete, popular por canciones como Lo malo o Bajito, explica el origen de esta publicación: "Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí". El ejemplar saldrá a la venta, al menos así lo anuncia la editorial a través de su página web, a un precio de 16,90 euros. "Y así es como nació este libro", explica la infatigable amiga y compañera Aitana. La obra ha sido concebida "para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje".

Ana Guerra hace un repaso a su carrera, buscando compartir con sus seguidores la experiencia de una niña que desde los 7 años soñó con ser cantante. A partir de esa historia personal y sus reflexiones, el libro busca -prosigue la editorial- inspirar a todos aquellos "quienes como Ana Guerra luchan por alcanzar sus retos y hacer realidad sus sueños. Trabajo, dedicación, persistencia? pero ante todo creer en uno mismo y no dejarse influir por los miedos y los límites que se nos imponen".

Con una sonrisa contiene nueve capítulos - Despierta, Cree, Tropiezos, Valores, Reflexión, Sueña, Lo malo, Crece y Gracias- y Planeta asegura que "descifra los pilares de su vida, haciendo hincapié tanto en los mejores momentos (su familia, su paso por OT, sus amigos, su pasión musical) como en los más complicados". Es un ejemplar destinado, principalmente, al público juvenil. Una obra, sentencian, "imprescindible para los seguidores de Ana Guerra y para cualquier otro que, como ella, siga luchando por ser fiel a sí mismo".

Hace apenas un par de semanas que la famosa cantante visitó la Isla. Fue con motivo de la celebración de la gala de entrega de los Premios Dial. Durante la ceremonia, y ataviada con un traje blanco de pantalón y chaqueta, se subió al escenario para interpretar D esde que te vi junto a su compañero, el también cantante David Bustamante.

Asimismo, en breve volverá a las Islas para actuar junto a Juan Luis Guerra en el festival Sun&Stars, que tendrá lugar en el estadio de Gran Canaria el sábado 29 de junio, coincidiendo con el 70 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas.