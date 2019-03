José Tándem expone ´La verdad desnuda´, retratos del cuerpo humano sin Photoshop

La exposición fotográfica La verdad desnuda, de José Tándem, podrá ser visitada hasta el próximo 19 de abril en la sala L del Centro de Arte La Recova. El tercer concejal de Cultura, José Carlos Acha, indicó que la muestra "es el fruto de dos años de trabajo del artista, justo después de mucho tiempo trabajando elaboradas imágenes de moda y publicidad, llenas de cuerpos pretendidamente perfectos".

Ahora, cuando las redes sociales nos muestran personas estéticamente intachables gracias a elaborados filtros de procesado de la imagen y en un momento en que la imagen visual ha cobrado vital importancia, esta exposición fotográfica desafía las retinas de los espectadores y nos insta a que seamos capaces de reconocernos sin retoques, tal como somos, independientemente de las estrechas cinturas, largas piernas y nada de celulitis o de marcas en la piel. Cuerpos normales que marcan la evolución del tiempo con sus arrugas, sus estrías, sus cicatrices de la vida. Cuerpos tatuados, con sobrepeso, operados para modificar lo que la naturaleza les negó, cuerpos que muestran cambios de género, cuerpos de madres gestantes o de personas muy delgadas o cuerpos de década en década desde los 18 hasta los 72 años. Así de variado, como la vida misma, es el paisaje humano que nos presenta La verdad desnuda.

El proyecto de José Tándem (Las Palmas de Gran Canaria 1967) resultó elegido para la Bienal de Fotografía de Tenerife con una gran acogida entre decenas de proyectos de diferentes países y cuenta en las redes con referencias nacionales e internacionales de movimientos que apoyan el cuerpo real como una parte de la necesaria aceptación del tal como somos.

"En estos tiempos -indica Tándem- "todos sabemos que las fotografías de una portada de moda, por ejemplo, están absolutamente retocadas en la mayor parte de los casos. Sabemos que esa persona que se nos muestra no es real sino que ha sido procesada por medios técnicos que son capaces de modificar cualquier cosa. Aún así queremos ser como esa persona ideal pese a que somos conscientes de que no existe. Evidentemente, nunca lo conseguimos y en algunos casos, mucho más en las personas más jóvenes, el no llegar a ese ideal causa una frustración que puede derivar en otras muchas cosas".

El artista pretende que todo el mundo encuentre en esta muestra un cuerpo como el suyo, de forma que vayamos perdiendo el miedo a la dictadura del Photoshop, "cuyo uso me parece ideal cuando lo que trata no es de cambiar a la persona hasta convertirla en una desconocida", expone el autor, indicando que este tipo de excesos está teniendo también su respuesta entre famosos y habituales de las revistas.

Una de las modelos del proyecto lo definió como "la elaboración de un mapa del cuerpo humano" y así lo evidencia la pieza principal de seis metros compuesta por 450 fotografías de todos los cuerpos que pasaron por el estudio del fotógrafo. Pero la muestra cuenta igualmente con un alto componente social, añadió, como "cuando la cámara te da la posibilidad de mostrar un montón de aspectos del ser humano que generalmente son tabú, como la mujer que ha pasado por un cáncer de mama y lleva en su cicatriz todo un debate sobre la femineidad que los hombres no llegamos a comprender.