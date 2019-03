Santa Cruz crea una aplicación para informar sobre sus actos culturales

La capital de la Isla ha decidido ponerse manos a la obra para terminar con una de las principales quejas de los ciudadanos. "Mucha gente se lamenta de que no ha ido a una u otra cosa porque no se han enterado", explicó ayer el concejal de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha. Para que eso no siga pasando, el Consistorio ha creado una aplicación para los teléfonos móviles con información detallada sobre la programación cultural de la ciudad. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía una herramienta rápida y eficaz donde consultar en cada momento qué exposición, concierto u obra de teatro está a su disposición. "No funciona como una agenda exactamente porque la programación que se incluye es prácticamente en tiempo real. Habrá datos más o menos a un mes o mes y medio vista", recalcó Acha.

La nueva aplicación, bautizada como Santa Cruz ¿Qué hacemos hoy?, puede descargarse de forma gratuita tanto para móviles como tabletas y para sistemas operativos de IOS y Android.

Una de las opciones que proporciona es la compra de entradas para el Teatro Guimerá y permitirá que cada usuario, además de consultar la información necesaria, pueda crear un sistema de alarmas para recibir avisos según los temas que sean de su interés.