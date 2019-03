Cuenta atrás para Europe

E urope es mucho más que The Final Countdown. Lo decía días atrás el vocalista de la banda sueca Joey Tempest en referencia a los dos conciertos que ofrecerán este fin de semana en Canarias. Ayer estuvieron ya en el pabellón Gran Canaria Arena, en Siete Palmas, con Hackers como invitados; y esta tarde, a partir de las 20:00 horas, estarán en el estadio El Peñón, en Puerto de La Cruz, con apertura del concierto a cargo de Monkey Faces.

Son dos conciertos que activan una gira mundial que llevará a la banda lidera por Joey Tempest y John Norum, a destinos como Suiza, Austria, República Checa, Alemania, Finlandia, Hungría y Japón, además de otras fechas en España al abrigo de este Tour The Earth 2019, como son su presencia en el Rock Coast Festival, en Fuengirola (14 de junio) y en el Rock Fest de Barcelona (7 de julio).

Asegura Joey Tempest que The Final Countdown "nos ayudó a convertirnos en una banda de rock internacional, pero somos mucho más que eso; tenemos once álbumes más editados". Con Walk the Earth (2017) como último trabajo publicado, y que fue registrado en los estudios Abbey Road, la voluntad de Europe es seguir en activo, con la legión de seguidores que se enganchó a la formación sueca en su primera etapa; los que se aplaudieron su popularidad planetaria con el lanzamiento de su trabajo de mayor éxito, el citado The Final Countdown (1986), el tercer álbum de estudio; y los que en este largo camino profesional, con ausencias y regresos, los tienen como una formación que sigue defendiendo y reivindicando la actitud del rock.

El origen de Europe se remonta a 1979 cuando se cruzaron los caminos de Joey Tempest y John Norum. Su primer disco de título homónimo asomaba en 1983, años en los que se declaraban devotos de esa mezcla del glam y hard rock que derivaría en el llamado metal melódico. Seven Doors Hotel fue el tema que abrió puertas más allá del mercado nórdico.

Ese despunte de popularidad tendría un segundo álbum, que llegaba al año siguiente con el título de Wings of Tomorrow (1984). Pero la gran eclosión de Europe aguardaba en 1986 con The Final Countdown, dos años más tarde, que les reportaría ventas de 60 millones de copias por todo el mundo.

La banda seguiría grabando y girando con trabajos como Out of this World (1988) y Prisoners of Paradise (1991). Tras dos recopilarios, Europe se tomó un descanso que parecía definitivo, hasta que en 1999 volvieron a dar señales de vida; y desde 2003 se reactivó de nuevo la banda con un sonido que bascula entre el hard rock y heavy metal. Start from the Dark (2004), Secret Society (2006), Last Look at Eden (2009), Bag of Bones (2012), War of Kings (2015) y el último Walk The Earth, "un álbum milagroso para nosotros", según Tempest.

Ayer, durante la preseniación de la cita, la edil portuense, Dimple Melwani, señaló que "no dudamos un segundo en apostar por este concierto cuando nos llegó la propuesta de New Events; son una banda mítica del heavy metal y para nuestro municipio es una apuesta importante, es también una manera muy interesante de dinamizar nuestra ciudad a través del ocio, en nuestro intento de recuperar un destino turístico que ha sido pionero y sigue siendo referente".