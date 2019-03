´The Hole Zero´ instalará su carpa frente a la plaza de España en abril

The Hole Zero, el espectáculo-precuela de la saga de The Hole, llegará el próximo 24 de abril a la capital tinerfeña. Serán dos semanas de funciones para las que ya se anuncia un éxito considerable de asistencia si se atiende al "buen nivel de preventa". Las entradas ya están disponibles y los responsables de la gira explicaron que la carpa de circo cambiará su ubicación habitual junto al Auditorio por el recinto portuario, justo en el entorno de la plaza de España.

El director de la gira, Carlos Alexandre, y la actriz y maestra de ceremonias, Cristina Medina, fueron los encargados de presentar la producción que firma Letsgo. Tal y como anunciaron, habrá funciones "prácticamente a diario" hasta el 5 de mayo. "En las dos ocasiones anteriores con The Hole en Tenerife estuvimos tres semanas y rozamos un 78% de ocupación. Esta vez es improrrogable, estaremos solo dos semanas así que animamos a todos a que compren su entrada lo antes posible", explicó Alexandre.

Medina, conocida por su faceta como humorista y por su papel de Nines en La que se avecina, acudió a la presentación ataviada con el vestuario de The Hole Zero. " Es un tipo de espectáculo concreto que mezcla el circo y el cabaret. Es un show en directo muy disfrutable", precisó la actriz.

En las dos visitas anteriores de The Hole, el espectáculo que entremezcla números de circo con música y un "punto sexy" alcanzó cifras de unos 20.000 espectadores. " Hay que destacar que aunque no se haya visto The Hole 1 o 2 no pasa nada, hay un argumento común entre los tres pero no es necesario haber visto los anteriores. Con The Hole Zero montamos de nuevo un cabaret con mesas donde los espectadores pueden disfrutar el show y tomarse algo. Además es una oportunidad única porque no creo que hagamos ninguno más por el momento", concluyó el director de la gira.