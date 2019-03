Una nochevieja en el Nueva York de los ochenta

"Os animo a que vengáis a verlo, es muy diferente a los otros. El primer The Hole era un cabaret berlinés, una coproducción con Yllana, el segundo fue una producción basada en la revista española . Este no tiene nada que ver con los anteriores, es una historia sobre los años 80 en Nueva York, una fiesta de nochevieja", explicó el director de la gira de The Hole Zero, Carlos Alexandre. Por su parte, la actriz Cristina Medina dio algunos detalles del espectáculo que podrá verse el próximo mes en la capital tinerfeña. El show llegará a la Isla tras su paso por la vecina Las Palmas de Gran Canaria, donde estará representándose en una carpa instalada en la avenida Las Escaleritas desde el mañana y hasta el día 7 de abril. "Durante el espectáculo celebramos la nochevieja de 1979 a 1980. Hay un momento en el que nos comemos la uvas, está la fiesta y se habla de aquella época donde en España estábamos aún muy cerrados pero en Nueva York se vivía un momento especial. Mi personaje cuenta su vivencia y cómo decidió abrir Estudio 54. Se inventa que triunfaba en España, es una fantasiosa compulsiva. Además hay un personaje muy entrañable, que es su conciencia", comentó la actriz y maestra de ceremonias.