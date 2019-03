Un canario brilla en 'La Voz México'

El talento canario brilla por todo el globo. José Andrés Otero, de Telde, dejó sin palabras a los 'coaches' de 'La Voz México'. Este artista, de 29 años, emigró al Reino Unido en busca de una oportunidad en el mundo de la música. Ahora, ha decidido viajar al otro lado del charco para demostrar potencial en el 'talent show' del país azteca.

El grancanario interpretó el tema 'Dancing on my Own', de Calum Scott, y sorprendió a los cuatro 'coaches' Yahir, Ricardo Montaner, Belinda y Lupillo Rivera con su gran puesta en escena. Todos giraron su silla, rendidos ante el talento del canario, para conocer el rostro del participante trataron de convencerlo de que se quedara en sus respectivos equipos.

Otero consiguió el pleno de los coaches, muy difícil de lograr en La Voz. Y se decidió por el Team Montaner.

De esta forma, el teldense, da un paso de gigante y entra en un programa que ya sabe lo que es el talento grancanario. En la pasada edición, en el pasado mes de diciembre, Cristina Ramos fue la ganadora del programa.