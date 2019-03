Joe Crepúsculo encabeza el cartel de la primera edición de Phe Club

Phe Festival se estrena en formato club este viernes 22 de marzo, a partir de las 21:00 horas, en Santa Cruz de Tenerife. El controvertido Joe Crepúsculo encabeza el cartel de esta primera fiesta, que también tiene como invitados otros referentes como Eme DJ y Mr. Paradise, a los que se suman el directo de los canarios Berna y La Maldita.

Phe Club es una propuesta de música y tendencias que tendrá continuidad en los próximos meses con la intención de mantener activo el espíritu de Phe sin esperar al gran evento festivalero del verano en Tenerife, que este año celebrará su cuarta edición los días 23 y 24 de agosto en Puerto de la Cruz y tiene como primeros artistas confirmados a Ángel Stanich, Carolina Durante, Los Punsetes, Delaporte, Locoplaya, Cariño y GAF y la Estrella de la Muerte.

La propuesta tiene vocación de club, de realizarse como extensión no virtual de la comunidad phellower, formada por seguidores, simpatizantes fieles del espíritu lúdico y desinhibido que promueve el festival desde sus inicios. Con el baile como cabecera de sus objetivos, reunirá a destacados artistas de la escena nacional, más allá de su música y la estética que practican, y considerando también a DJ y selectores como indicadores de vanguardia cultural.

Phe Club contará para su cita del viernes 22 de marzo en el O-Club de Santa Cruz de Tenerife con una de las figuras más polémicas y personales del panorama indie español, Joe Crepúsculo. Su característica voz y su pop único e inimitable celebrarán en Tenerife los diez años en el mundo de la música de este artista de culto con grandes éxitos e himnos bailables. Junto a él, Eme DJ, o Marta Fierro, una de las artistas más importantes en la escena indie-disco en España. Remezcladora, activista, escritora y productora gallega de música de baile, llegará con sesiones de disco, indie, beats, dance & house music.

También uno de los selectores con una gran trayectoria a sus espaldas y un habitual de las Islas, Mr. Paradise, formará parte del cartel de esta primera fiesta Phe Club. En sus sesiones destaca la música versátil con disco, soulful, house, funk, roots, electrónica, hip hop, afrobeat, soul, reggae o tropical bass como hilo conductor y cuyo rumbo lo marca el feed back con el público.

A ellos se suman dos referencias canarias de primer nivel, Berna y La Maldita. Personaje complejo, músico, cantante, compositor, y artista plástico, Berna Acosta, más conocido como Berna, se caracteriza por la singularidad de su propuesta, en la que se reconoce talento y personalidad. En esta cita con los phellowers, Berna interpretará canciones forman parte de su nuevo proyecto: dream pop, chillwave, folk electrónico, worldbeat o jazz son solo algunas notas de este cóctel musical donde también destacan unos textos que, sin ser pretender ser reveladores, nos muestran los claroscuros de la sociedad hipermediatizada en la que vivimos actualmente. Guile Concepción, La Maldita, comenzó su andadura en Madrid y en Tenerife ha destacado con sesiones llenas de mezclas rápidas y diversos estilos en los que es capaz de mezclar desde lo más tropical a hip hop pasando por old school, rock y drum n' bass.

Como extensión de Phe Festival, este proyecto abre nuevas opciones de disfrute para su público a lo largo del año, y se convierte así en un circuito en salas capaz de integrar etiquetas como el indie, rock, dance, urban, electrónica€ Phe Club transitará después por Puerto de la Cruz (31 mayo), Arrecife (1 junio), La Laguna (5 julio) y Las Palmas de Gran Canaria (6 julio). Entre los grupos y artistas confirmados para estos encuentros se encuentran referencias como Hidrogenesse, Los Vinagres, Siloé o We Are Not Dj's.

Las entradas para este primer Phe Club se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com y la plataforma Tickety.es. También los abonos a precio reducido para Phe Festival 2019, que se llevará a Puerto de la Cruz en agosto música, tendencias y una serie de propuestas artísticas y sociales únicas y originales.