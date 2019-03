´God Save the Queen´ vuelve a la Isla con el show ´Is This the Real Life´

Dios Salve la Reina - God Save the Queen, presentará en Mar Abierto 2019 su nueva gira mundial Is This the Real Life? con la que visitarán los principales festivales de España tras haberse confirmado como una banda de referencia para todos los amantes de la mítica banda, que son muchos. Y es que el fénomeno Queen está en el punto más álgido que se recuerda desde la muerte del inigualable Freddie Mercury en 1991. Mucho se deberá seguramente, casi 30 años después, al gran éxito de la película Bohemian Rapsody que ha extendido un manto de admiración hacia una banda que marcó a muchas generaciones y que ahora marcará a muchas más. Y es que los genios son atemporales.

La minigira canaria de Dios Salve la Reina tendrá un tratamiento especial ya que se han elegido los mejores recintos y con mayor capacidad para albergar un show de estas características que ha registrado llenos absolutos todos los años que han visitado Canarias. Ya se conocen las primeras fechas del Tour mundial Is This the Real Life?, que incluyen Canarias, con sus dos primeras fechas, el viernes 2 de agosto en el Parking del Palmétum de Santa Cruz de Tenerife, y el Sábado 3 de agosto en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria, ambos a las 21:00 horas. Serán noches inolvidables con muchas sorpresas y en las que el mundo Queen será el hilo conductor. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta en la web del propio festival, www.festivalmarabierto.com, y en la web de venta oficial del festival Mar Abierto, www.tomaticket.es.

Dios Salve a la Reina - God Save The Queen, considerada la mejor banda tributo del mundo, vuelve a Canarias donde ha cosechado sus mayores éxitos en los últimos años, con la nueva gira Is This the Real Life?, con la que ofrecerán el mejor espectáculo de su brillante trayectoria que ya sobrepasa la veintena de años. La vinculación de los rosarinos con el público canario es muy evidente y cada año se repite la magia.

Hace 26 años, murió el ídolo pero nació la leyenda. Y gracias a esto su voz, su recuerdo y su historia permanecen inalterables. En este espectáculo el grupo nos presenta un show completamente renovado, con una puesta de iluminación y escenografía impresionante.