´Hunt for the Wilderpeople´ abre el ciclo de cine neozelandés en el Cristino de Vera

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias, en colaboración con la Embajada de Nueva Zelanda en España, presenta esta tarde, a las 20:00 horas, el filme Hunt for the Wilderpeople con el que se inicia el ciclo de cine dedicado a "la tierra de la gran nube blanca".

La muestra, que tiene como objetivo dar conocer una cinematografía no siempre fácil de ver fuera de sus fronteras, con una realidad multicultural como la que identifica a su comunidad, está integrada por cuadro largometrajes y se prolongará durante los tres martes siguientes, hasta el día 9 de abril. Las películas se exhibirán en versión original con subtítulos en castellano en la sede de la entidad, calle San Agustín, nº 18, La Laguna. La entrada es libre y gratuita, y el aforo limitado.

El ciclo de cine arranca con la proyección de la comedia indie Hunt for the Wilderpeople, dirigida en 2016 por el prestigioso Taika Waititi. La cinta cuenta la aventura de Ricky Baker, un joven huérfano que, tras ser devuelto por varias familias de acogida, acaba en los montes de Nueva Zelanda con un matrimonio de granjeros muy particulares, Bella y Héctor. Por vicisitudes del destino, Rick y Héctor acabarán perseguidos por los servicios sociales, la policía y el ejército en una loca huida para lograr ser ellos mismos.

Taika David Waititi también conocido como Taika Cohen, nace el 16 de agosto de 1975. Es un director, comediante, productor y actor muy conocido en Nueva Zelanda. En 2004 fue nominado a un premio Óscar por su cortometraje Two Cars, One Night. El filme Boy, producido en 2010, se convirtió en el más taquillero de Nueva Zelanda, y fue lanzado internacionalmente en 2012, cosechando importantes premios. En 2014 dirigió y escribe, junto a Jemaine Clement What we do in the Shadows.