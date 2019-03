El talento canario brilla en la fiesta de la música en español

Pedro Guerra se convirtió anoche, de manera inesperada, en el protagonista de la XXIII edición de los Premios Dial, que se celebraron un año más en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El cantautor canario recibió un galardón especial por su trayectoria y aportación al pop español y, como él mismo reconoció, también "un cálido recibimiento del público, con el que no contaba". La gala, que tuvo una marcada presencia canaria, con famosos como Sara Sálamo, Ana Guerra o Adexe & Nau, fue trending topic durante toda la noche en Twitter y, todo ello, con un fin solidario puesto que la recaudación obtenida será destinada a la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva (Famal) y al proyecto la Escuelita del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La gala arrancó a las 20:30 horas en un Recinto Ferial abarrotado con la aparición de la tinerfeña Ana Guerra y de algunos de sus compañeros de la pasada edición de Operación Triunfo, algunos de los cuales recogieron en la noche de ayer premios en reconocimiento a su prometedora carrera. Melendi fue el encargado de abrir las actuaciones y, además, se estrenó como presentador. "Hoy tengo el placer de representar a todos los artistas internacionales que se dan cita", afirmó el artista asturiano quien animó a los espectadores a "disfrutar la mitad de la mitad de lo que nosotros disfrutamos cada vez que viajamos a Tenerife".

Presentado por Sara Escudero y Luis Larrodera, la gala comenzó premiando a la banda colombiana Morat. Los artistas agradecieron el reconocimiento a sus miles de seguidores en todo el mundo, así como a Cadena Dial, "cuyos escenarios fueron fundamentales en el inicio de nuestra carrera en España".

Maikel de la Calle fue el encargado de entregar el Premio Dial a los jóvenes tinerfeños Adexe & Nau, a los que presentó con un rap personalizado. El dúo agradeció el calor de "toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí, a nuestra familia y a todas las personas que nos han apoyado durante estos años". "¡Viva la música en español", corearon los chicharreros antes de abandonar el escenario. A continuación fue el turno del trío mexicano Reik, de los que aseguraron los presentadores Nuria Marín y Nando Escribano, "son unos luchadores con sello propio". "Llevamos tres años trabajando en España y Cadena Dial ha sido una parte importantísima de este sueño", afirmaron los músicos antes de interpretar su tema Amigos con derechos.

David Bisbal fue uno de los artistas más aclamados de la noche e hizo bailar a todos los espectadores al son de A partir de hoy, junto al colombiano Sebastián Yatra, y de Perdón, con la también colombiana Greeicy. Fue precisamente Ana Guerra la encargada de entregar el Premio Dial a David Bisbal. "Tengo el gran honor de premiar a un artista que lleva tantos años en la música, así como su bondad", afirmó la joven lagunera. "Dial sigue dando la oportunidad a todos los artistas, a los que empiezan y a los que ya llevan tiempo, siempre respetando el idioma español, aquí y en Latinoamerica", afirmó el cantante ya con el galardón en la mano, quien continuó: "La música no está para competir, está para disfrutarla y para sumar, y ese es el valor número uno que se vive aquí". "¡Os quiero mucho, Tenerife!", concluyó el cantante andaluz.

La cantante Rozalén entregó el Premio Dial a Pedro Guerra, quien entró al escenario acompañado de una gran ovación y de todo el público en pie. El cantautor canario afirmó que "es un placer recibir este premio y agradezco a Cadena Dial que haya reconocido mi trayectoria. También agradezco que se me entregue en mi casa. Y gracias por recibirlo de manos de mi queridísima Rozalén". "Lo que me llevo de verdad es el recibimiento que me ha dado todo el público, no contaba con él", finalizó el cantautor, quien a continuación interpretó Las gafas de Lennon con Rozalén.

David Bustamante se subió al escenario para interpretar El héroe del momento y, a continuación, Desde que te vi, junto a Ana Guerra. "Gracias Canarias por darnos tan buenos artistas como esta mujer de aquí", afirmó Bustamante tras su actuación junto a la tinerfeña. La también isleña Sara Sálamo acudió a la Gala Dial por tercera vez para entregar un premio al mexicano Carlos Rivera, quien celebró su cumpleaños sobre el escenario. El cantante, quien ya había recibido este reconocimiento en dos ocasiones, afirmó estar "feliz de estar aquí y agradecido con Cadena Dial por creer en mi música y en mí". "Quiero agradecer este premio, también, a todos mis seguidores, que se han unido a mi guerra de amor", en referencia a su último trabajo, Guerra. "Aquí se queda mi corazón para ustedes, no me lo regresen nunca", concluyó Rivera antes de hacer bailar al público con una de sus canciones.

La italiana Laura Pausini llegó acompañada de Biagio Antonacci para recibir su premio y, juntos, interpretaron El valor de seguir adelante. Cogió el testigo en el escenario otro dúo, en esta ocasión formado por Carlos Baute y Marta Sánchez, quienes repitieron anoche uno de los momentos más espectaculares de la Gala de elección de la Reina de Carnaval de Santa Cruz, donde también interpretaron Te sigo pensando.

Betina Montagne, una de las juezas del programa de televisión Bake Off, entregó el premio a Melendi, a quien definió como "auténtico" y con un "sello musical inconfundible". El asturiano confesó que su hija Carlota había sido concebida en la playa de Los Cristianos. "Es una de las personas más importantes para mí y supuso un punto de inflexión en mi vida", afirmó el cantante, quien añadió que "cada una de las Islas es especial por muchos motivos, porque son un puente, que hoy en día son fundamentales". "Cada año, los artistas luchamos para que estos premios se entreguen en Tenerife, porque disfrutamos mucho con todos ustedes", sentenció antes de interpretar uno de sus últimos sencillos.

Marta Sánchez y Carlos Baute entregaron el Premio Dial a Blas Cantó, de quien dijeron que "es una de las voces más prodigiosas de este país" y "tiene una carrera brillante por delante". Tras él también llegaron Miriam Rodríguez, Cepeda, Pablo Alborán, Manuel Carrasco y Vanessa Martín. A pesar de que el público se quedó con las ganas de ver a Malú, quien recibió también un reconocimiento a su trayectoria pero no pudo asistir porque se ha sometido recientemente a una operación, la fiesta se alargó durante horas para celebrar, un año más, la mejor música en español.