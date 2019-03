TV3 ´se ríe´ del acento canario

"Es la forma más vil y despreciable de la comunicación humana aparte del castellano con acento de Canarias'', afirmó el colaborador Magí 'Modgi' de la televisión pública catalana TV3, al dar su opinión sobre Twitter. Tras estas declaraciones, puntualiza que se refiere al castellano que se habla en Canarias, que ''es una parte pequeña''.

Estas declaraciones fueron realizadas el pasado 27 de febrero en el programa Está Passant, un espacio de carácter satírico, y ha generado un vendaval de críticas en las redes sociales, al no hacer mucha gracia a algunos isleños.

"Seguro que el tipejo éste no es capaz de distinguir un venezolano o un cubano de uno de Agaete. Está muy claro lo que quería decir entre risitas, en cualquier caso", afirma un usuario en las redes. "Es el típico "humor", como el de los invertebrados, que se basa en decir lo que piensan realmente pero con una sonrisita forzada y algún pequeño adorno o exageración para poder alegar en todo momento que es una broma y que quien se lo tome a mal no tiene sentido del humor", comenta otro al que no le ha sentado bien las declaraciones realizadas en la televisión pública de Cataluña.