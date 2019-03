25 años del concierto de Nirvana

El pasado 1 de marzo se cumplieron 25 años del último concierto de Kurt Cobain con Nirvana, que tuvo lugar en el Terminal Eins de Munich (Alemania), en 1994. A su término, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y laringitis severa, por lo que el espectáculo de la noche siguiente fue cancelado.

Un par de días después, en la mañana del 4 de marzo Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love mientras estaban en Roma y fue llevado a un hospital. Un médico declaró en una rueda de prensa que el cantante reaccionó a una combinación de Rohypnol y alcohol. El resto de la gira fue cancelada, generando gran preocupación entre los fans.

En las semanas posteriores, la adicción a la heroína de Cobain reapareció. Una reunión fue organizada por familiares y amigos de Kurt Cobain y convencieron a éste para entrar en rehabilitación, en un desesperado último intento por reconducirle.

Sin embargo, con menos de una semana en rehabilitación, Cobain escapó del centro. Una semana más tarde, el viernes 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain fue descubierto por un electricista en su casa de Seattle (se había quitado la vida el día 5).

El repertorio de la última actuación de Nirvana fue: Radio friendly unit shifter, Drain you, Breed, Serve the servants, Come as you are, Smells like teen spirit, Sliver, Dumb, In bloom, About a girl, Lithium, Pennyroyal tea, School, Polly, Very ape, Sappy, Rape me, Territorial pissings, Jesus doesn't want me for a sunbean, The man who sold the world, All apologies, On a plain, Scentless apprentice, Heart shaped box.

En el vídeo de aquella noche, convertida en histórica por el trágico devenir de los acontecimientos, podemos rememorar la última interpretación en directo de la banda. En ella se puede constatar que el vocalista no estaba precisamente en plenitud de facultades, efectivamente.

Con el paso de los años, el resto de Nirvana ha actuado puntualmente con algunos otros vocalistas, como Paul McCartney o Beck... pero aquel 1 de marzo de 1994 queda para la historia como el verdadero último show del grupo. El fin de Nirvana.