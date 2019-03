Mena y The Disfonik Orchestra interpretan clásicos a través del jazz

Carlos Mena y The Disfonik Orchestra llegan hoy al Auditorio de Tenerife para compartir su reinvención de temas clásicos a través del jazz. La Sala de Cámara recibirá, a partir de las 19:30 horas, la fusión del contratenor y la orquesta dirigida por Jacques Beaud, presentada en un álbum bajo el nombre de Under the shadow, que también contará con la voz de la cantante Ghalmia Senouci. Las entradas pueden adquirirse en taquilla, de 10:00 a 19:30 horas, de lunes a sábado, a través de www.auditoriodetenerife.com o por teléfono en el 902317327. Los descuentos habituales de Auditorio están disponibles para este concierto, así como los de grupos.

La música que propone The Disfonik Orchestra parte de un encuentro íntimo entre la música clásica y el jazz. Algunas piezas del repertorio clásico han sido cuidadosamente seleccionadas y arregladas para una formación de jazz como The Disfonik y expuestas por una distinguida voz clásica de contratenor, la de Carlos Mena. El programa comenzará con el tema Shall I Sue, que parte del Prélude de la Suite nº2 para violonchelo solo BWV 1008 de Johann Sebastian Bach. La siguiente pieza, King Henry, está compuesta a partir de música tradicional corsa con letra anónima del siglo XVI y Jacques Beaud.

Lumi, potete piangere de Giovanni Legrenzi dio lugar a Never Come Back Again, y A Prayer parte del Libera Me del Réquiem Op.48 de Gabriel Fauré. Estas dos piezas musicales serán interpretaras por Ghalmia Senouci y Carlos Mena. A continuación sonará When I am Laid in Earth, que toma de referencia el lamento del mismo título de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. El siguiente tema es el único instrumental, 1080 Love, que parte de El arte de la fuga BWV 1080 de Johann Sebastian Bach. Seguidamente sonará Let me Die Alone, que toma de base el Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi. La música de White as Lilies ha sido adaptada por Beaud partiendo de Ich will meine Seele tauchen de Dichterliebe Op.48 de Robert Schumann. Por último sonará Land of Darkness, compuesta a partir de Alto Giove de Polifemo de Nicola Porpora.

The Disfonik Orchestra es una banda fundada por Jacques Beaud, formada por siete músicos profesionales provenientes de diferentes horizontes musicales, todos liderados por fuertes experiencias musicales, conectados en una idea única: la música. La orquesta estará compuesta por Juan Munguía a la trompeta, Matthieu Roffè al piano, Salvatore Reitano al teclado, Marc- Olivier Savoy a la batería y el propio Jacques Beaud al bajo eléctrico.

Carlos Mena se formó en la Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, con sus maestros Richard Levitt y René Jacobs. Su intensa actividad concertística le ha llevado a las salas más prestigiosas del mundo como, como la Filarmónica de Berlín, el Teatro Colón Buenos Aires, el Alice Tully Hall del MET de Nueva York, el Sydney Opera House, el Concert Hall de Melbourne o el Suntory Hall y Opera City Hall en Tokyo.