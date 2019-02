La Sinfónica de Tenerife dedica su programa a la música de The Beatles

La Sinfónica de Tenerife interpretará este jueves día 28 un concierto con un programa que, bajo el título The Beatles, engloba los más conocidos y representativos temas de la mítica banda británica de la década de los 60 del siglo pasado. La orquesta contará en la dirección con Nick Davies, considerado uno de los especialistas más importantes en este repertorio, con la voz del cantante Jon Boydon y de Ana Molowny como presentadora. El concierto, incluido en la temporada de temporada de la formación del Cabildo, comenzará a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín y tiene las entradas agotadas.

El programa diseñado para la ocasión hará un recorrido por los temas más célebres de la banda inglesa, empezando por los incluidos en uno de los discos más misteriosos de la historia del pop, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Encumbrado a la categoría de obra maestra, este álbum contiene algunos de los mejores materiales de The Beatles como With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She's Leaving Home, Within You, Without You, Lovely Rita, Good Morning, Good Morning o A Day in the Life.

El director galés Nick Davies será quien oriente a la Sinfónica de Tenerife en la interpretación de los sonidos característicos de la banda formada en el año 1962 en Liverpool por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y que finalizará con una selección de clásicos como She Loves You, Strawberry Fields, A Hard Day's Night, Let It Be, Help!, Penny Lane o Yesterday. Una ocasión especial para recordar y homenajear la música de uno de los grupos más influyentes de la historia reciente de la música.

Fiel a su compromiso con la creación y desarrollo de nuevos públicos, este es el quinto año que la formación musical del Cabildo incluye en su temporada de abono una revolucionaria fórmula de complementar el concepto clásico de concierto con una propuesta abierta a nuevas audiencias.

En esta ocasión, vuelve a tener de nuevo en la dirección a Nick Davies, reconocido internacionalmente por su calidad a la hora de abordar tanto la música clásica y ópera con otros géneros considerados menos serios ya sea rock, musicales o música de cine. Destacan, en este sentido, los conciertos The Golden Era of Hollywood, ABBA en Sinfonía y Symphonic Queen, que ha interpretado junto a la Sinfónica de Tenerife en 2014, 2015 y 2016, respectivamente.