La Filmoteca CajaCanarias proyecta 'El libro de imágenes' de Jean-Luc Godard

La Fundación CajaCanarias ha programado para el presente mes de febrero e inicio de marzo un ciclo de cine independiente, compuesto por cinco películas europeas de reciente estreno: Un día más con vida; M.I.A., Oreina, El libro de imágenes y Shut up and play the piano.

Las sesiones tendrán lugar todos los lunes, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (Plaza del Patriotismo, 1), y darán comienzo a partir de las 20:00 horas. Las entradas, a un precio de dos euros, se pueden adquirir a través de www.cajacanarias.com, así como en la taquilla del Espacio Cultural capitalino.

La cita de hoy

Esta tarde a partir de las 20:00 horas se proyectará El libro de imágenes (2019). Dirigida, guionizada y editada por Jean-Luc Godard, esta película se estructura como historia en cinco capítulos como los cinco dedos de una mano mediante la unión clips de películas clásicas y secuencias de noticieros, a menudo estiradas, saturadas y distorsionadas casi por completo. El libro de imágenes plantea cuál es la vinculación entre nosotros y la cultura, entre nosotros y el cine, entre nosotros y la sociedad.