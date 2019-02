TEA proyecta esta semana ´Mug´, película premiada en la Berlinale

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta hoy, a las 19:00 y 21:30 horas, Mug (Twarz, 2018), de la directora polaca Malgorzata Szumowska. La película, que se alzó con el Gran Premio del Jurado en la Berlinale de 2018 y que fue merecedora del Premio del Jurado Joven en el Festival de Gijón, narra la historia del trasplante de cara de un joven que saca lo peor de un pequeño pueblo polaco.

Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik y Malgorzata Gorol protagonizan este filme que se proyectará en versión original en polaco con subtítulos en español. Las entradas para asistir a esta proyección se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA con antelación así como a través de la web, mediante el sistema de venta online.

Jacek ama a su novia, a su perro y el heavy metal. Apartado en un pequeño pueblo, trabaja en la construcción de la que, se supone, se convertirá en la estatua de Jesús más alta del planeta. Su familia, sus compañeros y en general, todo el ámbito local del pueblo, lo ven como un friki divertido y entrañable. Un día, cuando un accidente severo desfigura su cara por completo, su vida cambiará. Todas las miradas se volverán hacia él mientras se somete al primer trasplante facial de emergencia del mundo.

Este largometraje profundiza en las miserias y contradicciones de la sociedad polaca desde una perspectiva que transita con habilidad entre lo trágico y lo cómico. Es en sí una denuncia de los prejuicios y la hipócrita influencia del catolicismo, emergiendo así, el temor al cambio, en el desenfoque costumbrista de la descomposición de la identidad personal y de su dimensión social.

Nacida en Cracovia el 26 de febrero de 1973 y graduada de la Escuela de Cine de Lodz, Ma?gorzata Szumowska es directora, guionista y productora; una de las cineastas polacas contemporáneas más interesantes y reconocidas en el ámbito internacional. Sus dos primeras obras, Happy Man y Stranger, fueron nominadas al European Film Award en la categoria Discovery of the Year, y en 2008 ganó el Leopardo de Plata en el Festival Internacional de Cine de Locarno con 3 3 Scenes from Life.

Ellas, película sobre la prostitución estudiantil protagonizada por Juliette Binoche, y Amarás al prójimo, que abordaba la homosexualidad entre sacerdotes, fueron sus primeros títulos distribuidos en España. Con su siguiente película, Body, recibió el Oso de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Berlín y el European Film Award a Mejor Montaje. Mug es su séptimo trabajo.