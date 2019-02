Canarias acogió en 2018 el rodaje de 71 producciones audiovisuales

Canarias continúa consolidándose como destino de rodajes cinematográficos y productos para televisión, un sector que sigue creciendo atraído por las buenas condiciones climáticas, los paisajes, los incentivos fiscales o la seguridad que ofrece el Archipiélago. Prueba de ello es el rodaje de 71 producciones audiovisuales en 2018, que dejaron en las Islas más de 60 millones de euros y más de 2.000 contrataciones directas de profesionales locales que trabajaron durante todo el rodaje.

Estas cifras y su positiva evolución a lo largo de los últimos años trasladan el potencial que tiene actualmente esta industria en las Islas, fruto del intenso trabajo que desarrollan de manera conjunta el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, la ZEC y el sector privado local. Esta coordinación ha permitido avanzar considerablemente, a través de una estrategia común que se viene desarrollando desde hace dos años y que incluye también continuas labores de promoción del Archipiélago en mercados y ferias profesionales de ámbito nacional e internacional.

Un trabajo que ya ha empezado a dar sus frutos a la vista de los datos recabados en 2017 y especialmente los de 2018. De los 71 rodajes contabilizados en este último año, 18 fueron largometrajes de ficción, 6 series y 15 documentales y el resto programas de televisión (39). Respecto a los largometrajes, 13 fueron producciones o coproducciones españolas y 5 extranjeras y, en cuanto a las series, tres fueron series documentales, una de animación y dos de ficción. No obstante, cabe mencionar que estos datos se refieren a producciones de las que tuvo conocimiento directo Canary Islands Film, con independencia de otras que hayan podido producirse sin el conocimiento de esta entidad ni del resto de las Film Commissions de las islas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que las islas "han cuadriplicado el número de rodajes atraídas no solo por los paisajes, las condiciones climatológicas o la conectividad del archipiélago, sino por las ventajas fiscales, lo que no solo tiene un impacto directo en la promoción de Canarias, sino que casa directamente con la estrategia puesta en marcha por el Gobierno de Canarias para la diversificación de nuestra economía y la creación de empleo".

En la misma línea se manifestó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que se congratuló de que "el Archipiélago continúe viviendo un auge de rodajes cinematográficos por parte de productoras españolas y extranjeras que acuden a las Islas fundamentalmente atraídas por las ventajas fiscales que ofrecen, además de otras condiciones que suman como el clima, la variedad de paisajes, la seguridad, etcétera". Castellano recordó que acoger estos rodajes "produce un doble beneficio, tanto a la propia industria turística al multiplicar sus posibilidades de promoción a nivel internacional como a la industria audiovisual local, con contrataciones directas para atender estos rodajes".

La coordinadora del Área Audiovisual de Canarias Cultura en Red, Natacha Mora, explicó que "se va a seguir avanzando en esta línea de trabajo de coordinación entre todos los agentes públicos y privados implicados". Para 2019, "ya hemos consensuado con todas las entidades que forman parte del sello Canary Island Film el calendario de ferias y mercados del sector a los que conviene asistir para promocionar las Islas en este ámbito".

Entre las 71 producciones contabilizadas el año pasado figuran rodajes de empresas audiovisuales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Rusia, Suiza, Japón y España. En comparación al año anterior se mantiene el mismo número de largometrajes, mientras que crecen especialmente los documentales, que pasan de 7 a 15 respecto a 2017. De todas ellas, un total de 14 se acogieron a los incentivos fiscales (9 largometrajes, 2 series y 3 documentales).

Respecto al empleo directo que generaron estos rodajes, desde el Gobierno se han contabilizado más de 2.000 contrataciones directas, sin incluir figurantes o proveedores, sólo profesionales locales que trabajan durante todo el rodaje. Pero el sector audiovisual va mucho más allá como industria, ya que a ello se sumaría la inversión y el trabajo que se está generando a través de los rodajes publicitarios, photo shooting o vídeos musicales, entre otros.



Los largometrajes y series

De los largometrajes extranjeros cabe destacar, entre otros, "Wonder Woman 1984", producida por Warner Studios y dirigida por Patty Jenkins (EEUU), en la que prestó servicios la empresa canaria Sur Film; "Rambo V: Last Blood", producida por Lions Gate Entertainment/Millennium Films/Campbell Grobman Films y dirigida por Adrian Grunberg (EEUU), con servicio de Nu Boyana Canarias; "Vacaciones con amigos", producida por Bavaria Fiction, Degeto y el canal ARD (DE), con servicio de Seven Islands Film; y "Some like it cold 2", dirigida por Saryk Andreasyan (RUSIA), con servicio de los canarios de BlackstoneFilmCompany.

Entre las películas españolas figuran, entre otras, "Paradise Hills", de la productora Nostromo/Good Universe, dirigida por Alice Waddington; "Durante la tormenta", una producción de Atresmedia Cine y Colosé Producciones, dirigida por Oriol Paulo; y "4 latas", producida por Wanda Films/TVE y dirigida por Gerardo Olivares.

Con relación a las series de televisión, cabe mencionar "Hierro", creada por Pepe Coira y dirigida por Jorge Coira (ES). Se trata de una serie original de Movistar+ coproducida con Portocabo, la francesa Atlantique Productions y ARTE (con servicio prestado por Jugoplastika); y "La Sala", dirigida por Manuel Sanabria y César Arriero, y coproducida por CanCan y Funwood Media (ambas canarias) e Isla Audiovisual, en emisión actualmente en HBO. Ambas fueron rodadas íntegramente en Canarias: en El Hierro y Gran Canaria, respectivamente.

En cuanto a los escenarios cabe resaltar que siete de las ocho islas lo han sido de alguna de estas producciones, una circunstancia que no se había dado hasta ahora. Asimismo, dos de ellas, el largometraje 'Gomera' y la serie 'Hierro', narran historias que suceden en las propias islas.



Registro de empresas ZEC

Otro dato que viene a confirmar el esfuerzo realizado en estos años de manera conjunta es el número de compañías vinculadas a actividades audiovisuales que solicitaron ser empresa ZEC, al objeto de beneficiarse del incentivo fiscal que ofrece y que corresponde al 4% sobre el Impuesto de Sociedades. Estas solicitudes crecieron de 6 contabilizadas en 2014 a 18 en 2018.



Acciones promocionales

De otra parte, el Gobierno consensuó con todas las entidades que forman parte del sello Canary Island Film el calendario de ferias y mercados del sector a los que conviene asistir en 2019 para promocionar Canarias en este ámbito. En este sentido, se decidió acudir a 14 eventos de estas características: tres de ellos en territorio nacional (MAFIZ, en Málaga; Conecta Fiction, en Navarra e Industry Club de San Sebastián) y 11 internacional.

Este calendario promocional comenzó a mediados de febrero con la asistencia al European Film Market, el mercado profesional del Festival de Cine de Berlín, donde se atendieron más de 60 reuniones con productoras interesadas en posibles rodajes en Canarias. En 2019 también se estará en otros mercados habituales como MDF Cannes, además de aquellos que están relacionados con el cine de Animación como Kidscreen (Miami), Mifa-Annecy (Francia) o MIP Junior (Cannes), al tratarse de un sector que sigue mostrando mucho interés por producir en Canarias.

El listado se completa con la asistencia a ferias de contenido televisivo con la finalidad de tratar de captar rodajes de series de televisión, que es un sector en alza. Es el caso de los mercados franceses Series Mania o Mipcom, y el inglés Content London.

Además, habrá dos misiones directas. Una de ellas a la República Checa, en la que se harán presentaciones al sector de la animación y a productores de imagen real; y otra a Noruega, país que está mostrando un interés creciente por rodar en Canarias, una actuación que se plantea como continuación de la realizada el año pasado a Dinamarca y Suecia.

De otra parte, cabe destacar que la plataforma web creada hace tres años por el Gobierno para centralizar toda la información de interés para las productoras que deseen rodar en las Islas recibió en 2018 más de 30.000 visitas de usuarios procedentes en primer lugar de España, en segundo de Estados Unidos y tercero, de Francia. El resto procedía de Reino Unido, Alemania, Italia, Brasil, India, Argentina y Canadá. En este mismo periodo se atendieron, a través de esta web, un total de 165 consultas, que versaron sobre incentivos fiscales, búsqueda de localizaciones y contacto con el sector regional, mayoritariamente.

Cabe destacar también que este año se renueva la ayuda que presta Canary Islands Film a profesionales del sector para que puedan asistir a estos mercados, facilitándoles la acreditación y, en algunas ocasiones, el traslado. Todo esto se completa con iniciativas de formación en colaboración con los cabildos y entidades privadas.



Ayudas a la producción canaria

Por otro lado, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, está ultimando los preparativos para convocar las subvenciones destinadas al desarrollo y producción de obras audiovisuales de autoría canaria por un importe total de 1.375.000 euros.

La convocatoria será inminente, una vez que ya se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones, y comprenderá las siguientes categorías: desarrollo de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, por un importe de 206.250 euros y un plazo de ejecución de 2 años; la producción de largometrajes y series de televisión de ficción, animación o documentales, con un importe de 1.031.250 euros y un plazo de ejecución de 3 años; y, finalmente, la producción de cortometrajes, con un importe de 137.500 euros y un plazo de ejecución de 2 años.

Modificación del Decreto Audiovisual

Asimismo, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes está llevando a cabo el trámite de información pública y audiencia de la modificación del Decreto 18/2009, de 10 de febrero, que regula el Registro de Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y el procedimiento para la obtención del certificado de obra audiovisual canaria.

"El objetivo de esta modificación es regular los requisitos exigidos a las obras audiovisuales para que una película o producción audiovisual pueda acogerse, en general, a los incentivos fiscales de la Ley del Cine y, muy especialmente, a las exenciones previstas en el Régimen Económico Fiscal de Canarias y por derivación, las incluidas en la Ley del Impuesto de Sociedades", explicó Isaac Castellano.

"Nuestro propósito es que estos requisitos evolucionen hacia la exigencia de una mayor contratación de personal canario así como la flexibilización de los tiempos de rodaje en las Islas en función de los presupuestos con los que cuenten las correspondientes obras", concluyó el consejero.