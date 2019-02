La canaria Beatriz Pérez, a la final de La Voz España

La grancanaria Beatriz Pérez, intérprete de Última Llave, brilló con luz propia en la fase de Asaltos de 'La Voz', donde interpretó con seguridad y delicadez el tema 'All I Ask', de Adele.

Aunque realizó una interpretación que fue aplaudida por todos, no fue suficiente para que pasara a la final -al menos en primera instancia-. Pablo López se decantó por salvar a Javier Erro y Apryl Scemama y así, clasificarlos para la Batalla Final de 'La Voz'. Pero no era el final para Beatriz.

Gracias a un nuevo sistema de esta edición que permite una segunda oportunidad a aquellos que se quedan a las puertas de la final y brinda a los 'coaches' de los otros equipos la opción de incluir a un nuevo artista en sus equipos para participar en la 'Batalla Final'.

Por Beatriz, pujaron Paulina Rubio y Luis Fonsi. El cantante de Despacito alegó que le encantaba su voz y que no tuvo la oportunidad de escogerla porque fue bloqueado durante las audiciones. "Solo quiero que recuerdes que Paulina, en las audiciones a ciegas, no giró su silla por ti", decía con un punto de malicia el puertorriqueño. "Es verdad, pero hoy has hecho tu mejor actuación", respondía 'la chica dorada'. "No contaba con esto, lo digo con el corazón en la mano", respondía la aspirante a ganar esta edición de La Voz. "Pero también con el corazón en la mano tengo que decir que me quedo en el equipo Fonsi", concluía.

Finalmente, la intérprete de 'La Última Llave' optó por su ídolo y formará parte del equipo de Luis Fonsi. Sigue los pasos que hizo Cristina Ramos, en 'La Voz México' que también pasó de ronda por este novedoso método y consiguió alzarse con el programa del país latinoamericano. ¿Seguirá Beatriz Pérez sus pasos?