¿ Qué conocía sobre Antonio González antes de grabar este documental?

Poco, muy poco. Sabía algo de otros documentales en los que he trabajado como el de Telesforo Bravo. Siempre estuvo vinculado a ellos de alguna manera y conocía algo pero no me imaginaba realmente la figura que había detrás de Antonio González, toda esa repercusión a nivel internacional y sobre todo toda esa labor que hizo aquí en Canarias relacionada con el mundo de la enseñanza. Marcó un antes y un después en el mundo de la educación en las Islas. Para mí fue una sorpresa descubrirlo y sigue siendo una sorpresa que los canarios no conozcamos a una persona como esta.

El objetivo de esta cinta es, en buena parte, divulgador. ¿Cómo se hace interesante una materia como la química orgánica?

Es difícil. Nos ayudamos de elementos que atraen al público, más vinculado con sus humanidades. Antonio González, además de ser un gran científico, era una persona con un corazón enorme, muy querida. Jugando con eso vamos metiendo pinceladas sobre su labor científica y también sobre esa faceta tan humana que tenía. Hay una frase del documental en la que se dice que era un hombre de ciencia y de conciencia y ahí podemos aprovechar para que la gente se enganche a un proyecto que no es solo científico y no es muy técnico.

Elaborar una cinta así sobre una persona que ya no está es más complicado, ¿cierto?

Últimamente me va tocando hacer este tipo de trabajos y siempre es más complicado. Es verdad que en esta ocasión no solo contamos con mucha gente que lo conoció sino sobre todo con su propia biografía. Contamos con muchos elementos que él mismo había escrito a lo largo de su vida, podíamos apoyarnos en eso para meter una voz en off, su propia voz, para que vaya contando su vida. Están los momentos más importantes, desde que cambió su residencia de Los Realejos a La Laguna, su vida como estudiante y el mundo de la Guerra Civil. Su familia era de ideas de izquierda y él lo pasó muy mal. Luego retomó sus estudios en Madrid y después está la etapa como rector en la Universidad. Él mismo cuenta que en una ocasión fue a pedir dinero para su Instituto de Bio-Orgánica, para conseguir un laboratorio digno. En el Cabildo le dijeron que el dinero de ese año iba para carreteras, para desarrollar la industria turística. Él les respondió que para qué querían una industria si la gente de aquí no estaba formada. Creo que eso sigue pasando en Canarias 50 años después. Desarrollamos modelos pero no tenemos a la gente formada, es algo que sucede por ejemplo ahora mismo en el cine con el tema de la animación. Él lo supo ver muy bien y transmitirlo a los políticos de la época. Hay que formar bien a la gente para que llegue el desarrollo.

Pero hay en todo esto un mensaje optimista. Desde Canarias se pueden hacer cosas importantes...

Exacto, demostró que sin apenas medios podía ser un referente en el mundo de la ciencia. Y lo hizo haciendo ciencia de aquí, se hizo su pequeño laboratorio y estudió con lo que tenía alrededor, con las plantas canarias.