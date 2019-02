Los Premios Quirino seleccionan 25 obras finalistas de siete países

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana seleccionan a un total de 25 trabajos procedentes de siete países de la región, que se disputarán las estatuillas de esta segunda edición. Las obras competirán en nueve categorías diferentes y los ganadores se darán a conocer el próximo 6 de abril, en el transcurso de una gala que tendrá lugar en Tenerife. Producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Portugal optarán a los Premios Quirino en una selección que refleja la proyección internacional de la animación iberoamericana y que cuenta con una amplia representación de proyectos orientados a público joven y adulto.

La animación española es la más representada con 13 candidaturas, mientras que Brasil cuenta con siete finalistas, seguida de Colombia, con cinco; Argentina y Chile, con cuatro cada país; Portugal, con tres; y México, con una. El cortometraje español La noria es la obra con más nominaciones, con un total de tres. A este trabajo le sigue la serie chilena Puerto Papel 2ª temporada - La vida de los otros y el largometraje colombiano Virus Tropical, con dos nominaciones cada uno.

Los cuatro largometrajes que optan al premio son: los españoles Another Day of Life y Buñuel en el laberinto de las tortugas; el brasileño Tito e os Pássaros y el colombiano Virus Tropical. Por su parte, las series finalistas son las chilenas Petit y la segunda temporada de Puerto Papel - La vida de los otros, y la brasileña Irmão do Jorel - Seja Brócolis!.

En la categoría de cortometrajes, los candidatos son: los españoles La noria y Soy una tumba y el brasileño Guaxuma. Por su parte, en la categoría de obras de escuela, las obras finalistas son la portuguesa O Chapéu, la mexicana Reverie y la española Patchwork. Asimismo, otras 16 obras optan al Premio Quirino en las categorías de obra innovadora, obra de encargo, desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original.

La selección ha sido realizada por un jurado internacional integrado por el director y guionista Alê Abreu; la directora de arte de personajes de Pixar, Deanna Marsigliese; el productor Gustavo Ferrada; la directora de ventas de Sola Media, Barbie Heusinger; y la jefa de desarrollo de Xilam Animation, Marie-Laurence Turpin.

Representación global

La segunda edición de los Premios Quirino recibió un total de 244 obras de 16 países. Además, se mantiene aún abierta la convocatoria para participar en el Foro de Coproducción y Negocio, una actividad profesional que se desarrollará los días 5 y 6 de abril. La preinscripción para el Foro de Coproducción, dirigido a empresas, productoras o canales de televisión iberoamericanas o con interés en Iberoamérica, está abierta hasta el próximo día 22 de febrero. El encuentro congregará a profesionales de la región en reuniones B2B, mesas de trabajo y conferencias en el que se hablará del estado de la industria de los diferentes territorios. Este año, el foro cuenta además con la participación y patrocinio de ICEX, España Exportación e Inversiones y Animation From Spain. El año pasado se realizaron alrededor de 350 reuniones y participaron profesionales de 20 países.

Los Premios Quirino toman el nombre en homenaje al creador del primer largometraje de animación de la historia, el italoargentino Quirino Cristiani, que en 1917 dirigió El apóstol. Esta producción argentina requirió la realización de hasta 58.000 dibujos hechos a manos y rodados en 35 milímetros, además de varias maquetas que representaban edificios públicos y las calles de la ciudad de Buenos Aires.

En la primera edición de estos premios, celebrada el pasado año, el largometraje mexicano Ana y Bruno, de Carlos Carrera; la serie E l hombre más chiquito del mundo, del argentino Juan Pablo Zaramella; y el cortometraje español Decorado, de Alberto Vázquez, fueron las obras reconocidas en las principales categorías. Los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de la Tenerife Film Commission y reflejan la apuesta decidida que desde hace años se viene haciendo por la animación en la Isla.