La Biblioteca Municipal organiza un taller de comunicación gestual de bebés

La Biblioteca Municipal Central alberga, a las 17:30 horas, un taller de comunicación gestual con bebés oyentes en lenguaje español de signos. Esta iniciativa será impartida por la logopeda y experta en comunicación gestual con bebés, Estefanía Rodríguez, quien recomienda a los adultos asistentes que sus bebés no sean mayores de 30 meses. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Acha, explica que una de las finalidades de esta actividad "es desmitificar que los bebés no tienen nada que decir o que no son capaces de comunicarse porque no pueden hablar".

Los bebés muestran interés por las personas y cosas que le rodean y si les proporcionamos las herramientas adecuadas pueden comunicarse de forma efectiva. En opinión de los expertos el bebé llora porque no entiende lo que se le dice y también está comprobado que se enfada si no lo entienden. Los gestos acompañan al desarrollo evolutivo del bebé y ocurren de forma espontánea, mucho antes que el lenguaje oral, por lo que se abordará el desarrollo de los gestos como una vía espontánea de comunicación y su relación con el lenguaje, para luego hablar de sus beneficios.

La actividad, dirigida a adultos aunque se permitirá la entrada de menores, tendrá una duración de 90 minutos e incluye una parte teórica y otra práctica. El número de familias para cada taller es limitado, por lo que se precisa inscripción.