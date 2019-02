Cristina Ramos, en el Olimpo del talento mundial

Lo ha vuelto a hacer. Tras ganar Got Talent España en 2016 o La Voz México en 2018, la artista grancanaria ha hecho otra gesta digna de admiración: quedar en el Top-5 de America's Got Talent: The Champions, que reúne a los mejores de todas las ediciones mundiales de 'Got Talent'.

La grancanaria desató la semana pasada el 'furor' en las redes sociales al interpretar un versión del clásico de Blondie, 'Call Me', en la final de 'America's Got Talent: The Champions', emitida el lunes de la semana pasada en la cadena estadounidense NBC. Y no es para menos, la interpretación consiguió en apenas cinco horas casi el medio millón de reproducciones en Facebook, según informó el equipo de la artista.

Ramos llegó hasta el final con opciones de victoria, junto a sus contrincantes Darci Lynne Farmer, Preacher Lawson, Shin Lim y Kseniya Simonova.

El mago Shin Lim resultó el vencedor por delante de la ventrilocua de 14 años Darci Lynne Farmer.

Por su parte, Ramos quedó en cuarta posición. Un puesto del que la artista se sienta orgullosoa, entre tantos talentos mundiales, y con un significado especial para ella "Hoy es mi cumpleaños y no veo mejor manera de celebrarlo... estar en el Top Five", publicaba la artista en sus redes sociales.

Además en la final de AGT The Champions han actuado artistas destacados de todas las ediciones que el formato Got talent tiene en todo el mundo en sus 13 años de vida, tales como Paul Potts, Susan Boyle, Darcy Lynne o el famoso mago Shim Lim, protagonizando una velada "histórica", en la que actuaron todos juntos haciendo "el mayor espectáculo de la historia de la televisión", según Simon Cowell.