El portugués Pedro Teixeira imparte un curso de interpretación coral

La Red de Coros de Tenerife organiza un taller de interpretación de la mano del director portugués Pedro Teixeira, que tendrá lugar el domingo 24 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Se trata de una formación gratuita y abierta que tiene como objetivo el énfasis en la forma de interpretar las obras y que culminará con un concierto esa misma noche en el Real Casino de Tenerife de la capital. Las inscripciones ya se pueden realizar en la página web de Tenerife Artes Escénicas.

Considerado uno de los mejores especialistas europeos en música renacentista en la actualidad, Teixeira dirige este curso de formación aplicada al mundo coral pensado específicamente para coralistas que ya cuenten con base musical avanzada. El portugués ofrecerá también una clase magistral a los alumnos del Curso de Dirección Coral, dentro del programa de actividades propuestas por la dirección de la Red de Coros de Tenerife y Nuria Fernández Herranz, directora del curso. En esta sesión se trabajarán las obras O Lux Beatissima, de Howard Helvey; Nunc Dimittis, de Erik Esenvadls; Ubi Caritas, de Gjeilo y There is no rose, de Andrew Cusworth.

Las actividades de Teixeira en los proyectos corales de la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo Insular incluirán, además, tres sesiones de ensayo con el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife, en su preparación de camino a competir en los European Choral Games que se celebrarán en Gotemburgo (Suecia) en el próximo mes de agosto. Pedro Teixeira, nacido en Lisboa, posee el Máster en Dirección Coral por la Escola Superior de Música de Lisboa, ganando mucha de su experiencia performativa como director del Grupo Coral de Queluz (2000-12) y de Eborae Musica (1997-2013). Desde entonces, es reconocido en el mundo coral por sus actuaciones sagaces y sensibles. Además, se ha especializado en construir y mantener el sonido nuclear, la pureza de emisión vocal y musicalidad de los coros con los que trabaja. Actualmente, es profesor en la Escola Superior de Música de Lisboa, así como en la Escola Superior de Educação de Lisboa.

Asimismo, Teixeira ha preparado coros profesionales en colaboración con directores como John Nelson, Joana Carneiro, Víctor Pablo Pérez, Riccardo Muti, Paul McCreesh, y Lawrence Foster, destacando recientemente la Creación de Haydn y War Requiem de Britten en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), Falstaff de Verdi en la Fundación Gulbenkian (Lisboa) y el Réquiem de Verdi en el Teatro Real de Madrid. En diciembre 2017 preparó el Mesías de Handel con el Coro de la Comunidad de Madrid, y dirigió al Coro Gulbenkian en abril 2018, en el Gran Auditorio de la Fundación Gulbenkian, en Lisboa.