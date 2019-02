Muy Moi, el faquir tinerfeño que encandiló a Risto Mejide con danza y fuego

"Me llamo Moisés y soy de Tenerife, pero estoy viviendo en Alemania", así se presentaba Muy Moi en el programa Got Talent ante el jurado -Risto Mejide, Paz Padilla, Eva Isanta y Edurne- que no esperaba el espectáculo que les esperaba a continuación.

El joven canario realizó un número en el que mezclaba la danza con las habilidades de faquir. El espectáculo comenzó con contorsionismo para después meterse un cuchillo por la nariz. Ante la sorpresa de todos, acto seguido se prendió fuego y después, como por arte de magia, lo hizo desaparecer. Y como cierre, invitó a participar a Paz Padilla y Eva Isanta en el show. La actriz de La que se avecina posó todo el peso de su cuerpo en el concursante, que tenía la cara sobre cristales, sin sufrir ningún daño.

"Lo nunca visto", afirmó Risto al ver el espectáculo. "A mí nada me gustaría más que darte el 'pase de oro'. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esta edición he decidido dárselo solo a alguien que lo necesite y tú no lo vas a necesitar", sentenciaba Mejide. Padilla instaba a su compañero a que hiciera caso al público y él seguía dotando de emoción al momento. "Si tanto queréis que le demos el 'pase de oro', votar que no y entonces lo necesitará", añadió para poner emoción a la votación del jurado.

Padilla siguió el juego de su compañero y le dio un 'no' al canario. Edurne tenía "ganas de ver más" y pronunció el 'sí'. Pero Isanta también siguió la corriente del publicista, cuyo voto era decisivo.

"Tengo esa debilidad. Me encanta manipular a la gente, y después... ¡pues simplemente darte el 'pase de oro'!", anunció. "Quedaos bien con su cara porque este chaval va a llegar muy lejos en este programa y más allá", destacó tras subir al escenario y fundirse en un abrazo con el tinerfeño.