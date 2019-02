Un tejinera conquista con su voz al jurado de 'La Voz'

Naiara Hernández, una tinerfeña de 21 años, logró encandilar la noche de este martes 5 de febrero al público y al jurado del programa de Antena 3 'La Voz'. Luis Fonsi y Antonio Orozco giraron sus sillones al mismo tiempo, casi al principio de la canción, pero fue el puertorriqueño el que logró llevarse a su equipo a esta enfermera de Tejina, que eligió para las Audiciones a ciegas el tema 'Will you still love me tomorrow', de Amy Winehouse.

Hernández asegura que pocas personas la han escuchado cantar, apenas algunos amigos, su padre Isaías, su madre y su hermana, ambas llamadas Laura, y algunos pacientes. Además, los únicos escenarios que había pisado eran los de las fiestas de Tejina. En su vídeo de presentación la joven confesó entre risas que no tiene nombre artístico.

"Eres sorpresa", le dijo Pablo López antes de la elección de 'coach' de la joven. Tras piropear a los dos artistas, Naiara confesó que se decantaba por Fonsi por una canción suya que le había marcado cuando tenía unos 5 años, 'Imagíname sin tí'. El puertorriqueño reaccionó abrazando a la joven y agradeciéndole que se decabtara por el. "Hace 19 ños yo visité España por primera vez como cantante y mi primera parada fue en Tenerife. Y gracias a Tenerife a mi toda España me conoce", señaló.

Tras ser elegido como su 'coach', Fonsi cantó con Naiara una bonita versión de 'Imagíname sin ti'. El artista reconoció tras la interpretación que esa canción fue la que le catapultó a la fama en España. "Es algo que no se olvida nunca. Fue emocionante recordar un poquito de mi comienzo", aseguró.

"Mi primera vez en un escenario está siendo a lo grande y un triunfo total para mi. Esto es un sueño", confesó la joven tras su actuación.