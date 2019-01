El Sum Festival incorpora a Fangoria, Sidecars, Miss Caffeina y Elefantes

De izda. a dcha. S. Frutos (Second), Á. Navarro y A. Jiménez (Miss Caffeina) y J. Guirao (Second), en Infecar.

De izda. a dcha. S. Frutos (Second), Á. Navarro y A. Jiménez (Miss Caffeina) y J. Guirao (Second), en Infecar. J. PÉREZ CURBELO

Fangoria, Sidecars, Miss Caffeina y Elefantes son los cuatro artistas nacionales que completan el grueso del cartel de la segunda edición del Gran Canaria Sum Festival, que se celebra el sábado 28 de septiembre en la zona de aparcamientos de Infecar, en la capital grancanaria. La organización del festival presentó anoche en Infecar estas cuatro nuevas incorporaciones, que se suman a las anunciadas semanas atrás, caso de Niños Mutantes, Carlos Sadness y Second.

"Empieza la cuenta atrás", exclamaba anoche Juan Fran Senabre, director de Gran Canaria Sum Festival en la presentación de las nuevas altas en un cartel casi al completo. "Quedan sorpresas, algunas importantes", según dejó entrever Senabre, y que se darán a conocer la próxima semana en Madrid, con motivo de la presentación del segundo Sum Festival en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Además, si el pasado año se incluyó a una banda canaria, Conducta Cero, en un cartel que figuraban Izal, Rozalén, Elefantes -que repite por segundo año consecutivo-, Sidonie, Funambulista, Nancys Rubias y Novedades Carminha, este año tambiñen habrá cuota insular. Sin entrar al detalles la organización dio por seguro que se convocaría un concurso de bandas en próximas fechas, cuyo premio sería participar en el festival.

La organización quiso también agradecer "el apoyo institucional y presencia en este festival", en referencia a la asistencia a este encuentro por parte de Antonio Morales, presidente del Cabildo; y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo. Tanto Morales como Quevedo celebraron la oferta cultural de la ciudad y se felicitaron por el papel que juega el Gran Canaria Sum Festival, no solo como escaparate musical para el espectador insular, sino como reclamo turístico, tal como se pudo constatar en su primera edición el pasado año.

Anoche hubo palabra y música en directo en Infecar, con la presencia de algunos de los artistas invitados en 2019, Sean Frutos y Jorge Guirao, voz y guitarra, respectivamente, de la banda murciana Second; y Alberto Jiménez y Álvaro Navarro, también voz y guitarra de la banda madrileña Miss Caffeina, que interpretaron tres temas en acústico - Mira la gente, single de Anillos y raíces, del reciente octavo álbum de Second, con los dos primeros; Rincón exquisito, tema más antiguo de Second, y Venimos, de Miss Caffeina, con los músicos de los dos grupos que se trasladaron ayer hasta la capital grancanaria para arropar la presentación.

"Parece un sueño. Hace un año teníamos la primera edición, y no teníamos tanto calor como ahora, y no imaginábamos la repercusión y la fuerza que ha cogido el Sum Festival en una sola edición".

Eran las palabras con las que Juan Fran Senabre comenzaba a valorar el impacto de este proyecto que va camino de su segundo año. En opinión del director del Gran Canaria Sum Festival, "estamos convencidos de que será una cita anual y obligatoria desde la segunda edición, que coincide con la despedida del verano en la Península y el arranque de la temporada aquí". Con la confianza de que "esto crecerá año a año", se espera llenar el recinto en Infecar tanto con público local como de otras islas y de la Península.

Prueba de la proyección exterior del Gran Canaria Sum Festival, según los datos aportados ayer por la organización, es que el pasado año unos 2.600 espectadores llegaron de distintos puntos de la Península con un paquete que incluía vuelos, alojamiento, traslado y entradas. "Para este año y sin tener el cartel completo se vendieron 1.500 entradas, el 80 por ciento de la Península", reveló Senabre, que aprovecharon la oferta de lanzamiento al precio de 25 euros, que expiró ayer jueves. Desde hoy, el precio es de 30 euros, y las entrasa están disponibles en El Corte Inglés, Ticketmaster, Tomaticket y entradas.com, entre otras plataformas de venta online.

En cuanto al desarrollo del festival, se prevé apertura de puertas a las 17.00 horas del sábado 28 de septiembre, inicio de los directos a las 18.00 horas con dos escenarios y "los grupos más representativos del panorama nacional". Aunque el parquin de Infecar puede albergar más de 10.000 espectadores, por razones de confort del público, y para satisfacer otros servicios de restauración y descanso, se ha fijado un aforo máximo de 8.500.

El formato de una sola jornada con la alternancia de artistas entre los dos escenarios se mantiene. La organización no descarta que Sum Festival se celebre en dos días en un fin de semana, aunque este modelo tendrá que esperar.

En 2019 repiten artistas como es notorio con Elefantes, la formación de Barcelona que lidera Shuarma, y que estuvo el pasado año. "Son unos clásicos y muy grandes, y Shuarma es como el padrino de este festival", puntualizó anoche el director Juan Fran Senabre.

Por su parte, Sean Frutos, cantante de Second, que actuará por primera vez en la Isla, felicitó a los "valientes" que hacen posible Sum Festival, y que según dijo "tiene pinta de ser un festival al que vendría como público". Alberto Jiménez, de Miss Caffeina, que conoce los escenarios de las Islas, señaló que festibvales de este tipo "son muy buenos para nosotros porque es muy difícil por logística venir a las Islas para los grupos de nuestra escena".