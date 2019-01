La canaria Cristina Ramos brilla en su debut de 'America's Got Talent'

Lo ha vuelto a hacer. Con sus mejores galas, la artista grancanaria Cristina Ramos debutó en la noche de este lunes en el célebre programa de la NBC 'America's got talent: The champions', que reúne a los mejores de todas las ediciones mundiales de 'Got talent'.

La canaria, que el pasado viernes triunfó en la isla con su show 'Rock talent', salió al escenario fiel a su estilo y conquistó a los jueces con el célebre tema de Queen 'Bohemian Rhapsody', mezclando ópera con tonos rockeros.

Los jueces quedaron boquiabiertos al talento de la grancanaria: "Has pasado de Maria Calas a Courtney Love", afirmó Heidi Klum. "Eso fue brillante. Quiero decir, que esto es lo que amo de este espectáculo. Justo cuando crees que hay una hermosa niña inocente cantando una melodía de amor, sale un petardo", gritó eufórica la spicegirl Mel B.

"Creo que la gente va a hablar de ti mañana. Creo que todo el mundo no esperaba eso", añadió Howie Mandel. " Tu voz está fuera de juego. Esto fue increíble, quiero decir realmente increíble", finalizó Simon Cowell.

Ramos hizo algo inesperado entre tanto talento: Fue la más votada del segundo episodio de 'America's Got Talent: The Champions'. Y eso que la competencia fue dura.

La grancanaria sigue conquistando el Nuevo Mundo, como ya hiciera el pasado mes de diciembre en La Voz México y tiene una plaza en la final del programa de talentos estadounidense.