La puja por el cuadro del rapero canario Bejo llega a los 100.900 euros

Dibejo Original Lámina Única y Exclusiva #Bejismo 8=D es el nombre del cuadro que ha alcanzado los 100.900 euros en una subasta pública realizada a través de eBay. El rapero canario Bejo ha adjudicado su dibujo por este precio y, de paso, ha revolucionado con su idea las redes sociales.



Tras un primer intento de subasta que fue cancelado por "problemas de seguridad", el conocido músico –integrante además del grupo Locoplaya– reactivó la puja el día seis de enero. Él mismo lo explicaba a través de las redes sociales: "El pasado jueves publiqué la misma puja y en 24 horas la subasta del dibejo pasó de 0,1 euros a 125.000 euros. Por problemas de seguridad la subasta se suspendió temporalmente, tenía que pasarles mi DNI", explicaba tras la cancelación inicial.





Fiel a su estilo, con una popularidad que le tiene actuando por escenarios de medio mundo, Bejo lanzaba varias preguntas en el momento de iniciar su segunda subasta. "¿Quién será el mejor postor? ¿Por cuánto se venderá finalmente el dibejo? ¿Acabará el dibejo en un museo o encima de mi camastro como hasta ahora? ¿Acabará saliendo esto por la tele o mi abuela me dará un coscorrón y todo esto es un sueño del que despierte?", reflexionaba. No ha sido un sueño y de hecho el rapero ha sido protagonista de varias informaciones en medios nacionales que recogían estos días la curiosa subasta.han sido algunos de los rotativos en hacerse eco de la puja en medio de acusaciones de montaje con fines promocionales que el músico ha desmentido categóricamente.Su legión de seguidores conocen la faceta artística de este insólito creador que no duda en introducir sus creaciones en sus originales vídeos musicales. De hecho, su página web mantiene abierta una sección con algunos de sus inconfundibles dibejos. Ayer mismo, Bejo colgóen su perfil de instagram: Folía, un tabla bajo collage y tinta de 2012 y unas medidas de 58,5x101 centímetros.Las pasadas Navidades, Bejo hizocon un inolvidable concierto en el Aguere Espacio Cultural . Mientras su fama como artista plástico sigue creciendo, el canario continúa con su gira de conciertos que le llevará –durante los próximos tres meses– por escenarios de media españa desde Cáceres a Madrid pasando por Barcelona, Pamplona y Salamanca, entre otros.