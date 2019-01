Ramos: "El público se encontrará con una Cristina más Cristina que nunca"

La agenda musical de la cantante grancanaria Cristina Ramos, reciente ganadora del concurso La Voz México 2018, arranca este año en su tierra natal con el espectáculo Rock Talent, que presenta este viernes, 11 de enero, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, que tantas veces frecuentó como integrante del Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). La cantante desgranará un repertorio versátil compuesto por distintas versiones de las canciones que apuntalan su bagaje musical más íntimo, adaptadas al abanico de posibilidades de su voz y atravesadas por "la energía del rock", pero transitando, a su vez, por diversos estilos como la ópera, el bolero, el funk o la música disco. Y como guinda, también abrirá espacio a algunos temas propios entre canción y canción.

Así lo reveló ayer la artista durante la presentación del espectáculo en la sede del Auditorio, donde estuvo acompañada por Mingo Ruano, director artístico de Rock Talent; Tilman Kuttenkeuler, presidente de la Fundación Auditorio y Teatro; y Carlos Ruiz, consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. "Creo que se van a encontrar con una Cristina más Cristina que nunca", avanzó la artista.

Cuarteto

El espectáculo Rock Talent se estrena en la capital grancanaria en formato cuarteto, donde Ramos estará acompañada por Iván Prada, a la guitarra; Pino Rovereto, a la batería; Enzo Apicella, al bajo; y Gito Maletá, a los teclados.

"Para mí, este concierto será como un Día de Reyes, porque se trata de un concierto muy personal donde se dan cita todas esas canciones que han supuesto un cambio de mentalidad para mí, no sólo en lo artístico, sino también en lo personal", explicó la artista.

Por su parte, Mingo Ruano, director artístico de este espectáculo que despegó por primera vez en Pamplona, destacó que " Rock Talent no es un concierto al uso", pues el diseño de la propuesta sirve para "exponer todos los perfiles vocales y artísticos que es capaz de llevar a cabo nuestra piedra filosofal, Cristina Ramos, que muchos conocemos por el gran impacto mediático que ha tenido".

Sin embargo, a este respecto, Ruano quiso recordar que la carrera de Ramos no comenzó a partir de su trayectoria en concursos de canto -pues también se alzó como ganadora de la primera edición de Got Talent España en 2016-, sino "mucho antes". Por tanto, este espectáculo se dibuja como "una oportunidad para poner en valor, en vivo y en directo, todo lo que significa Cristina Ramos por su energía, su capacidad vocal y todo ese conjunto que crea ella en el escenario", añadió el director de Rock Talent. Además, la puesta en escena estará arropada por un amplio despliegue audiovisual inspirado en "la magia, el fuego y la potencia" que convergen en la voz de Ramos.

Con todo, la cantante grancanaria confesó ayer que vive "un momento muy feliz y muy dulce", toda vez que se muestra "muy ilusionada" por "reencontrarme con toda mi gente de Gran Canaria, que tanto me ha apoyado a lo largo de estos años". Y al respecto del cambio que ha comportado su proyección mediática en su día a día, la vocalista reveló que "estos cambios de horarios o de tiempos no están siendo ni tan abruptos ni tan difíciles, porque me llevo mi zona de confort conmigo y está siendo todo muy fluido".

En cuanto a sus planes a medio plazo, su objetivo más inmediato es "rodar este show por toda España, Europa y el mundo". Por otra parte, Ramos también abriga la posibilidad de materializar su repertorio propio en un primer álbum. "En principio tenemos planeado lanzar dos singles con la firma Universal y ver como funcionan, pero sí que tengo mucho interés en poder plasmar lo que hago, por fin, en un trabajo discográfico", concluyó la cantante.