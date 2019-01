Canarias da más vida a ´Juego de Tronos´

El estreno, en verano de 2017, del último capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos plantó -a través de las diferentes plataformas por las que se emitió- a 16,5 millones de espectadores. El dato, más allá de estadísticas y números, recalca una realidad: HBO, compañía estadounidense que creó la serie televisiva, es la propietaria de la gallina de los huevos de oro. Y, pese a que la trama original llega a su fin este año, en los planes de la empresa figura estirar el universo creado por el escritor George R.R. Martin con la producción de una precuela que se rodará esta primavera en diferentes puntos de Canarias.

La noticia llegó ayer desde un punto geográfico similar a Invernalia -uno de los reinos de Juego de Tronos-. El periódico norirlandés Belfast Telegraph apuntó, citando a fuentes de la industria, que "estaremos rodando en locaciones de Tenerife y Las Palmas durante la primavera". "Después de eso", agregaba la información, "regresaremos a Belfast para el trabajo de producción en [los estudios] Paint Hall".

La información del diario británico, una vez contrastada en Canarias, no parece del todo correcta. Raúl García Brink, consejero de Desarrollo, Energía e I+D del Cabildo de Gran Canaria, optó por mantener a la Isla al margen de las especulaciones. "Nosotros", subrayó, "no vamos a entrar en este juego. Por experiencia, preferimos ser muy prudentes y respetuosos. Si alguien tiene que confirmar esa noticia es la productora local, no nosotros. Lo único que puedo asegurar, a nivel de Gran Canaria, es que la Isla acogerá este año los rodajes de tres series internacionales. Más allá de eso, no puedo valorar mucho más".

Frente a la cautela mostrada en Gran Canaria, en el Cabildo de Tenerife sí confirmaron en la tarde de ayer que Tenerife acogerá la filmación de la precuela de Juego de Tronos e incluso fueron un paso más allá: añadieron a La Palma -y no a Gran Canaria- en los planes de HBO para rodar La larga noche -título provisional del spin-off-.

Al igual que García Brink, María José Manso -directora de La Palma Film Commission- evitó confirmar a La Palma como parte del rodaje. "Hay informaciones confusas", explicó antes de recordar que "otras filmaciones dejaron de venir a Canarias al filtrarse que pasarían por las Islas. En estos niveles hay muchas cláusulas de confidencialidad y es mejor mantenerse al margen de rumores".

En la trama de La larga noche, que llevará la firma del propio George R.R. Martin y Jane Goldman, no aparecen las familias que pelean por el trono de hierro -los Lannister, los Stark o los Targaryen- y centra la historia en el declive de Poniente para dar a conocer el origen de los caminantes blancos -ejército que, en la octava temporada de la serie, amenaza a la humanidad-.

Ocho mil años atrás -respecto a la trama de Juego de Tronos -, los caminantes blancos aterrorizaron Poniente después de ser creados de forma accidental por los Niños del Bosque. La guerra entre vivos y muertos cambió la geografía del mundo -los Niños echaron abajo el puente que unía Poniente y Essos- y terminó con la construcción de El Muro.

Reparto

De los nombres que formarán parte del reparto de esta producción de HBO, de momento, sólo se han dado a conocer los de Naomi Watts y Josh Whitehouse.

Watts, actriz británica -nacionalizada australiana-, fue nominada al Oscar por Lo imposible (J. A. Bayona; 2012), ha protagonizado películas como Mulholland Drive, 21 gramos, El velo pintado, Promesas del este o King Kong y ha aparecido en series como Twin Peaks o Gypsy.

El trabajo más conocido, hasta el momento, de Whitehouse también figura en el mundo de la televisión: el rol de Hugh Armitage en el drama de época Poldark. El actor británico, que actualmente protagoniza la campaña del perfume Mr. Burberry, ha participado en las películas Modern Life Is Rubbish, The Receptionist, Alleycats y Northern Soul.

Canarias ya estuvo en el mapa de HBO para acoger alguno de los rodajes de Juego de Tronos. En 2016, la productora visitó varios lugares de las Islas, pero desechó la idea. Otros lugares de España, como Girona, Zumaia, San Juan de Gaztelugatxe, Sevilla, Cáceres, Almodóvar del Río, las Bárdenas Reales, las ruinas de Itálica o el castillo de Santa Florentina de Canet de Mar, sí han dado forma al mundo creado por George R.R. Martin en diferentes escenas de una serie con millones de seguidores en todo el mundo.

Canarias, en los últimos años -y gracias a los beneficios fiscales que ofrece a la industria cinematográfica-, ha sido escenario de películas como Rambo V, Han Solo, Aliados, Wonder Woman 1984, Fast and Furious, Jason Bourne, 1898. Los últimos de Filipinas o Exodus.