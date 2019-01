Los discos más esperados de 2019.

Este 2019, como cada año, son muchos los discos que se publicarán, pero no todos generan la misma expectación que los demás. Algunos títulos son más esperados que otros, como es el caso de la ganadora de 'Operación Triunfo' 2017, Amaia Romero.

Sin embargo, el de la extriunfita no es el único lanzamiento que dará que hablar durante el año. El catálogo de novedades será extenso y varias aún no tienen una fecha fija de publicación. Aún así, existe una serie de álbumes, sobre todo internacionales, que podrían considerarse los más esperados de 2019.



Amaia Romero



El debut discográfico de Amaia Romero es posiblemente el lanzamiento más esperado de un artista de España. Hay mucha discreción en torno al trabajo, pero la ganadora de 'OT 2017' parece estar dispuesta a lanzarlo en 2019, como demuestra el adelanto compartido en diciembre, 'Un nuevo lugar'.

Backstreet Boys



La 'boy band' estadounidense popularizada en los 90 vuelve a publicar un disco a comienzos del 2019. El 25 de enero, Backstreet Boys publican 'DNA', el décimo álbum de su carrera. El trabajo cuenta con dos singles, 'Chances' y 'Don't go breaking my heart'. Se trata de una de las publicaciones de pop internacionales más esperadas.

Bruce Springsteen



La llegada de un nuevo disco del 'boss' se rumoreaba para 2018, con lo que en 2019 vuelve a sonar con fuerza y esta vez es muy posible que termine por publicarse. Los fanáticos más rockeros estarán deseando escuchar música nueva de Bruce Springsteen, ya que su última referencia data de 2014 ('High Hopes').



The Cure



La veterana banda de post punk liderada por Robert Smith estará girando en 2019 y, por lo que parece, con nueva música bajo el brazo. Se desconoce todavía cuándo llegará, pero sí ha trascendido su título. El disco se llamará, al menos de forma provisional, '4:14 Scream' y habría sido grabado en la misma época que el anterior '4:13 Dream', publicado en 2008.



Jennifer López



La artista neoyorquina ha anunciado un nuevo disco para este año titulado 'Por primera vez'. El próximo trabajo de 'J. Lo' está producido por su exmarido Marc Anthony y cuenta con colaboraciones de figuras del reggaetón como Maluma o Gente de Zona. Con estos últimos ha participado en el single 'Ni Tú Ni Yo'.

Kanye West



El rapero estadounidense, siempre polémico por su amistad con Donald Trump, lleva unos meses preparando a sus seguidores para un nuevo trabajo. De hecho, ha tenido ya dos fechas de publicación, pero se ha ido atrasando y todo hace indicar que saldrá en algún momento de 2019. Hay muchas teorías y rumores en torno al trabajo, pero el título que más ha sonado para el álbum es el de 'Yandhi'.



Lana Del Rey



Una de las cantantes pop más prolíficas de la última década publicará en 2019 su sexto disco en menos de diez años. Tras lanzar en 2017 'Lust for Life', Lana Del Rey lanzará en los próximos meses 'Norman Fucking Rockwell', el cual ya dispone de un adelanto compartido en 2018, 'Venice Bitch', que alcanza casi los diez minutos.

Madonna



La reina del pop, a sus 60 años de edad, confirmó en una entrevista reciente concedida al medio WWD que estaba terminando un nuevo álbum y que llegaría en 2019. Sin más datos en torno al lanzamiento, Madonna publicará su 14º trabajo este año, cuatro años después de su último disco, 'Rebel Heart'.



Miley Cyrus



Al igual que Madonna, Miley Cyrus también avisó en una entrevista que íbamos a escuchar "mucha" música de ella en 2019. De hecho, recientemente salió publicado un nuevo single, 'Nothing Breaks Like A Heart', en el que colaboraba con el productor Mark Ronson. La canción fue lo primero que escuchaban sus seguidores desde su último disco, 'Younger Now', de 2017.



Pearl Jam



La banda de Seattle ha girado por Europa y Estados Unidos en 2018 y ha presentado su primera canción desde el lanzamiento en 2013 de 'Lightning Bolt', 'Can't Deny Me'. Sin embargo, el esperado sucesor de su último álbum no termina de llegar, aunque podría ser en 2019. No en vano, en el último concierto de la gira, el cantante Eddie Vedder aseguró que la próxima vez que estarían tocando sería en el estudio, por lo que parece que pronto comenzarán el proceso de grabación.

Rammstein



La popular banda de metal lleva sin publicar nuevo material de estudio desde 2009, cuando lanzaron el disco 'Liebe ist für alle da'. Fue el guitarrista del grupo, Paul Landers, el que puso fecha al próximo trabajo de los alemanes en una entrevista para Music Radar: "Parece que el nuevo álbum va a salir la próxima primavera". De hecho, gracias a unas publicaciones en sus redes sociales, sabemos que la banda ha trabajado con una orquesta y un coro en Minsk (Bielorrusia) en un estudio.

Rihanna



Otra de las cantantes que parece estar dispuesta a lanzar nueva música en 2019 es Rihanna. La artista dará este año un relevo a su disco 'Anti', de 2016. Así lo confirmó a través de Instagram tras responder a la pregunta de un seguidor con un escueto "2019". Su productor vocal Kuk Harrell también anticipó el trabajo, asegurando que será "increíble" y "fantástico".