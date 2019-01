La escena canaria se retrata

La cosecha sonora de 2018 en Canarias ha sido generosa y diversa. El año en el que Rosalía marca el paso con El mal querer, el fenómeno musical de la temporada de la mano del grancanario Pablo Diaz-Reixa, la escena insular sigue a lo suyo, generando producto en busca de un público al que cuesta convencer. Más de 50 trabajos retratan la banda sonora de los últimos 12 meses; un mosaico de referencias que se deben al pop, al rock experimental, la fusión, el metal, electrónica, rock, reggae, rap y una suerte de folk de raíces americanas, han tenido protagonismo, cada una en su parcela y mercado.

La escena canaria goza de buena salud si se toma como dato el número de discos publicados. La actividad de los contados sellos insulares, estudios de grabación, ediciones de artistas canarios en sellos nacionales, grandes y domésticos, autoediciones, y en formato digital en 2018, deja un puñado de nombres propios y más de 50 trabajos en un año abundante en ediciones en vinilo. Músicos en construcción que han encontrado su espacio; veteranos que mantienen el pulso como si el tiempo y los años no fuera con ellos; otros que en el último año han cambiando de registro; y los que han tenido suerte profesional fuera de las Islas.

Con el quiebro que ha supuesto el cierre de locales como Mojo Club, La Choza y PKDK, el relato de 2018 comienza fuera de Canarias con Pablo Díaz-Reixa, el músico y productor grancanario que lidera El Guincho, un artista que cogió vuelo años atrás y que se ha convertido en productor del año gracias a su certera asociación con la cantante barcelonesa Rosalía y su disco El mal querer (Sony Music). Dos Grammy Latino por la composición y producción del single Malamente contribuyeron además a situar el disco entre los más sobresalientes del año por los principales medios internacionales.

La colisión de la raíz flamenca con sonidos urbanos tiene premio mayor y sitúa al grancanario en otra liga. "Pienso que me he ganado ese espacio arriesgado con proyectos de mucha independencia creativa", razonaba en una entrevista reciente, en la que defendía que estamos ante una artista fuera de lo común.

En Madrid tienen la casa otros músicos canarios con trabajo nuevo en el mercado, como Texxcoco, Los Vinagres, Papaya y Solo Astra. Los dos primeros no han parado de girar por toda la Península con nuevo repertorio en el último año. Texxcoco editaba Disorder, su segundo álbum y debut con Subterfuge, que permitió mover al grupo por todas las salas y festivales que se han puesto por delante. La banda que lidera Adriana Moscoso se ha revelado como criatura feroz a nivel nacional gracias a canciones Crazy Mama o Lucifernando.

A Los Vinagres, el trío de La Palma, les ha ido bien el año gracias a Los Volcanes, primer largo para Warner. Diez temas con producción del grupo y Vicente Carrasco, y viraje del sonido hacia un rock bailable, de verbena, que según revela la banda que forman Abel Lorenzo, Sergio y Rober Acosta, era el sonido que buscaban. Canciones como Me pone rabioso tu forma de andar, No te pongas carmín o Chibichanga, se han convertido en familiares para el público peninsular.

Solo Astra es la otra formación canaria en Subterfuge que despachaba este año el Ep Delivery Boy, y que tiene previsto nuevo disco en abril de 2019, del que ya se conoce el single Cold Hot Dog. El tránsito madrileño lleva hasta Papaya y su propuesta de pop de ribetes latinos. La banda que tiene al frente a Yanara Espinoza también ha tenido su premio y ha estado de festival en festival todo el año con motivo del segundo Corazón abierto para el sello Jabalina.

Otros dos artistas que trabajan fuera se han retratado este año con nuevos lanzamientos. De un lado, el tinerfeño Pedro Guerra regresaba a Golosinas (1995), su debut en solitario tras Taller Canario, con una reedición y gira con el título de #Golosinas2018 (Sony Music). El repertorio original al que se añaden extras con as colaboraciones de Rozalén, Juanes, Pablo López y Vanesa Martín.

Quien ha cogido tablas fuera de las Islas es Bejo, el alias de Borja Jiménez. A disco por año, el rapero que maneja a su antojo las claves de un género, a veces trap, a ratos otra cosa, volvía a ser foco de atención dentro y fuera de España con un segundo disco autoeditado Parafernalio. Cookin Souls, Sume Beats, Lativo, Eclectic o Dj Pimp , quien le acompaña en directo, participan de esta producción que deja temas como ¿ Verde azulado o azul verdoso?, Una papa pal kilo, Onomeatropella, Hasta abajo o Métele con Pepa.

Desde Canarias también se trabaja con sellos nacionales e internacionales, disqueras independientes y de otro signo. Es el caso de Red Beard, GAF y La Estrella de la Muerte, Eduardo Briganty, The Vinylos, Inadaptados, Birkins, O.D.I.O. y Guerrilla Urbana entre otras formaciones de las Islas con disco nuevo en 2018. A Red Beard, la banda que tiene al frente al grancanario Jaime Jiménez Fleitas, le llegó la oportunidad de firmar con la multinacional Peermusic, y redireccionar su carrera con nueva formación de cara a su cuarto álbum Dakota. Menos country, folk y blues en favor del rock sureño, un sonido más eléctrico respecto a sus tres primeros trabajos Nobody's Gonna Bring Me Down I y II, y All or Nothing, que le ha permitido moverse este año con una gira europea, y con Estados Unidos en el horizonte.

Experimentación

Por su parte, la formación tinerfeña GAF y La Estrella de la Muerte facturaba Gamma Bay, quinta referencia para el sello barcelonés Foehn. Un ejercicio de músculo instrumental, psicodelia y ruido domesticado que expande su sonoridad hacia una nueva dimensión, y y se antoja como uno de discos del año. La experimentación y manipulación sonora también ha tenido de su parte a músicos como Eduardo Briganty. El grancanario dejaba este año de lado su proyecto Miniatura para explorar otros terrenos próximos al ambient. Al abrigo del sello malagueño El Muelle Records, soprendía Briganty en 2018 con Microgramas, un trabajo arriesgado, en el que esconde la voz en favor de texturas y atmósferas que reverencian a Brian Eno, Steve Reich, o La Monte Young.

En un terreno muy similar se mueve DOM, el alias de Domingo Alemán, que estrenaba Summertime Ep.

Del ambient a la cultura sixties y el universo mod al que se deben los tinerfeños The Vinylos. El segundo álbum Blow me Up, con la disquera Clifford Records, es una de las perlas de la cosecha de 2018, que incluye lecturas de Blackberry Way, de The Move; Why Have We To Wait, deThe Pussycats; y I Take What I Want, de Sam & Dave, además de la versión de Pretty Green, de The Jam, cara B del exclusivo single en vinilo azul de Blow me Up.

Los grancanarios Birkins, artistas del sello barcelonés El Genio Equivocado, ponían su mirada sobre David Bowie y el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars (1972), para diseñar su quinto disco You're not alone, que se publica el próximo 8 de enero, coincidiendo con el cumpleaños de Bowie. Un doble álbum que incluye el repertorio original, con la novedad de la salida del grupo de Dani Machin (voz y guitarras) y al que suple Thiago Gomes; y un segundo disco en el que colaboran Muni Camón, Javier de Torres con Sergio Casquero, Jonathan Donahue, Mikel Erentxun, Pablo Errea, Lyla Foy, Paco Loco, Julián Maeso, Ran Pink, Luis Prado, Ken Stringfellow y Álvaro Suite.

Dos sellos tinerfeños con voluntad de artesano, El Hombre Bala y Los 80 Pasan Factura, han vuelto a ser exclusivos contenedores de lo más sobresaliente de 2018. A este catálogo hay que sumar a Discos Delejos, que presentaba uno de los títulos del año en colaboración con Aladeriva Records, Arico, el proyecto de Diego Ramírez. Folk y pop experimental con denominación de origen. Otras dos referencias deja Discos Delejos, como Sinestesia. Pino Ojeda, de Hernández & Fernández, el dúo Adán Hernández y Panki Rodríguez que explora la poesía de Pino Ojeda; y Cruz Perro Maldito, donde convergen Carlos Pérez, Ricardo Marichal y David Paredes.

LANAVE y Un Planeta

El Hombre Bala es depositario de varios de los títulos destacados de 2018. Nada sobra en esta disquera, y como muestra de lo que maneja, la compilación con los artistas del año, en descarga gratuita, que son: We Were Heading North, K0manec1 , LANAVE, Un Planeta, Cosmic Bro. & Dj JT, Blue Rondo, The Weeird y Malaspecto.

Entre el postrock de We Were Heading North con su segundo Lightness, y Malaspecto, con su pop irreverente y freak, casiotone style, manifiesto en la chifladura que es su tercer disco Aléjate de esto (próximos fracasos), destacan el exquisito Esplendor Geométrico, de K0manec1, proyecto de David González; el verbo de Alberto Alonso envuelto en sutiles capas y guitarras de ida y vuelta, que emerge como Un Planeta con Árboles - producción de Diego Hdez-; la elegancia pop que destila en Lanzarote con LANAVE y su Ep homónimo, que defienden Alejando Aguilar, José María Pérez y Samuel Peña; The Weeird, criatura mayor del sello, que movía So far from you, tercer single del Ep In the Garden (2017); y el doble Vespertinos/Uninverso, de Blue Rondó, editado por Pretérita Futura, en colaboración con El Hombre Bala y Los 80 Pasan Factura.

De Los 80 Pasan Factura, además de Blue Rondó, el explosivo tercer disco de La Masacre, Acetona, donde rabia y melodía de van de la mano; la reedición de dos casetes de Domi Delgado: el recopilatorio La Fogalera, de Superproducciones Manolito; y Canarias no se vende, de Domi Delgado Fan Club.

La otra gran apuesta de Los 80 Pasan Factura se llama Inadaptados. La banda de Lanzarote, reducto del rock and roll de serie B, volvía con fuerza con el álbum Rock'n'roll desesperado, un disco de Folc Records en colaboración con Los 80 Pasan Factura. Doce temas grabados en Neptar Estudios con Ane Fernández, producción ejecutiva de Yotti Delgado, y masterizado por Mike Mariconda.

Antes de abandonar Lanzarote, reseñar dos discos de este año que destilan pasión por el rock and roll: Los Verbenas con Afirmativo, y Los Grillos y Las Musarañas.

De vuelta a Tenerife, Keroxen Records ponía en circulación, en vinilo, a Usted con Adoro, las piruetas sonoras de Roberto Miranda; Pianoise, de Hara Alonso; y Humanoides del abismo, de Saletile, además de Makin Lemonade, de Postman, referente de la escena electrónica. El periplo tinerfeño de 2018 lleva hasta Trituradora, el inclasificable grupo de Carlos Conde y José J. Martín, con su segundo trabajo Carne Perro (Discos del Demonio); Monkey Faces, ejercicio de rock de los 90 manifiesto en el disco Hard Love; la nueva entrega de Fran Baraja Mago; el capricho Daily Malt, etílico Ep de Rubén Hernández y Christian Bormann; y entre otros, la séptima entrega de St Fusión, Bushi; y dos trabajos en clave reggae que tienen de protagonista a Ruts & La Isla Music y su último Flor de invierno; y Dactah Chando, que presentaba su ya quinto álbum Global Cityzen.

Punk rock y hardcore

El punk y los sonidos ásperos del rock tienen si cuota. Los tinerfeños Guerrilla Urbana y O.D.I.O. se han sumado este año a la escudería de Maldito Digital, sello valenciano. Los veteranos Guerrilla han prensado una docena de temas en Apátridas. Formación de cuarteto con la incorporación de Rocko (ex Oi se Arma) a la voz, al que secudan Chiru, Zurda y Angelucho. O.D.I.O. (Our Days in Oblivion) presentaba su segundo Psychoparasite, también en Maldito Digital. Otros tinerfeños más longevos, A.S.C.O. (Anti Sociedad Capitalista Opresora), se retrataban en 2018 con su cuarto isco Conciencia incendiaria, vía Rock Estatal.

Y en Gran Canaria, con el título de Indestruktibles, Represión 24 Horas y Malformaciones Kongénitas asomaban cabeza con un disco compartido y editado por Datana, La Choza, Banderas Negras y Merkanarias. El recuento de los sonidos extremos en la Isla concluye en Gozerk y su segundo disco Bizarre Flavours; y Föss con su promera demo Fighters, en casete.

Fue 2018 un año en que el rock se dejó querer por Gran Canaria. Junto a la propuesta de country y folk de Chateau Rouge con su primer Ep -ganadores de Lo Más Crujiente 2018-, está Love Shot y Nautilus; i-Land, cuyo primer disco los llevó de gira por Japón; y Said Muti con su segundo Habitación 828, que tuvo de productor a a Ricky Falkner. Con las verdades que conté como single, Muti se aferra al lenguaje del rock y el soul.

El disco y "espectáculo" colectivo Supervintage, de Redkan Vs. Maritrinix; Superalejandrito con Abuelito's Time, segunda entrega deAlejandro Ramos bajo esta marca; Nayaband, el senegalés afincado en la Isla, con su tercer Plus D'amour; Radio Baifa, que tuvo su ansiado disco de debut; el estreno de Lajalada, el nuevo juguete sonoro de Belen Doreste (Bel Bee Bee); C Studio Sessions, de Zeason; Nimañana con el Ep Dramones de verano; el segundo de Mentes eXtremas, Renace; y el estreno de Cristo Socorro, Intuición, son otras referencias y actores que trajo el 2018.