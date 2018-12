Superventas del 68

Fotografía promocional de Canarios en 1967 del sello Sonoplay-Barclay con motivo del lanzamiento del single Peppermint Frappé - Keep on the Right Side.

Fotografía promocional de Canarios en 1967 del sello Sonoplay-Barclay con motivo del lanzamiento del single Peppermint Frappé - Keep on the Right Side. SCHOMMER

El grupo Canarios, liderado por Eduardo Bautista, tuvo en 1968, hace ya medio siglo, su gran año. El motivo fue el lanzamiento de su segundo single, Get on your Knees/Trying so Hard. Un caramelo sonoro en clave soul -estilo que la formación introdujo en España- que pondría en órbita el proyecto gracias al empuje que tuvo del productor Alan Milhaud. Fue 1968 una fecha determinante en el devenir de Canarios (1966-1975), que supuso una apertura hacia la musical soul, y una completa transformación de la banda. Todo ello, gracias a Get on your Knees y otra serie de hechos y circunstancias.

Antes de entrar al detalle en como se cocinó este single y por qué el mánager y productor suizo Alan Milhaud -falleció en abril pasado a los 88 años-, el hombre que dio un brillo mayúsculo al pop español y abrió autopistas internacionales apostó por Canarios, es obligado remontarse a los primeros años 60. Y es que Los Canarios (con artículo) no se entienden sin los proyectos previos que tenían al frente a Teddy Bautista: The Devil's Rock (1961) y Los Idolos (1963-1964 ). Los primeros tenían en su alineación original a Bautista, Rafa Izquierdo, Mundi Delgado y José Domingo Torres; y Los Idolos, con tres formaciones, reunió en su última etapa a los cuatro canarios: Teddy, Germán Pérez, Tato Luzardo y Rafa Izquierdo.

Oferta para ir a Estados Unidos

Los Idolos, versiones en su gran mayoría, editaron tres Ep's con Belter -agrupados en un posterior Lp-, salieron de la Isla para la Peninsula, y en Sevilla les llegó la oferta de ir a trabajar a Estados Unidos. Fruto de este viaje trasatlántico les cambiaron el nombre por The Canaries, conocieron la fuerza de la música negra, compraron intrumentación y equipos, y grabaron un primer LP, de sonido regular y muy británico, Flying High with The Canaries (BT Puppy Records, 1965), con producción de The Tokens. El álbum, que nunca fue del agrado de los cuatro canarios, llegaría a España en la reedición que hizo Alligator Records, en 1985.

De vuelta a Europa, el grupo recaló en Hamburgo, regresó a Gran Canaria con todos los honores, y en 1966 les llega la invitación de girar por Suecia. Tras aquellos conciertos, Rafael Izquierdo se apea de Los Canarios. En esta gira se cruza Alain Milhaud en el camino del grupo. Actuaron en El Gran Musical, en Madrid, Milhaud se ofrece, y estando en Suecia les llega la noticia del éxito que tiene Black is Black, de Los Bravos, producida por Milhaud. El suizo les brinda contrato con la disquera Barclays.

Al tiempo llegaría la canción más popular de Canarios ( Ponte de rodillas), con letra y música de Teddy Bautista. Y tiene su historia. Lo cuenta, por boca de sus protagonistas, el músico, productor y escritor grancanario Alejandro Ramos en la biografía Get on your Knees. Siguiendo la pista de Canarios (Los 80 Pasan Factura, 2014): "1968 es el año de Canarios, Get on your Knees llega al nº1 de las listas de toda España y se hace hueco en medio mundo. Pudo haber sido el año del primer LP del grupo nacido en Las Palmas de Gran Canaria, pero la compañía prefirió seguir editando singles y añadiendo temas inéditos de Canarios en recopilatorios con otros grupos del sello. Las radios se colapsan con Get on your Knees....".

El primer pelotazo comercial de Canarios se cocinó en Londres en el otoño de 1967. La formación había pasado de cuatro a ocho músicos que ya incluía una sección de vientos, y el único que se trasladó a la ciudad británica fue Teddy Bautista. La canción se grabaría con músicos de estudio - Get on your Knees y otras tres- una dinámica habitual en Alan Milhaud, tal como hizo con Pop Tops o Los Bravos.

The Incredible Miss Perryman-Peppermint Frappe/Keep on the Right Side (Sonoplay/Barclay, 1967), - fruto de las sesiones de grabación en los estudios Landsdowne, en Londres, con Adran Kerridge como ingeniero de sonido, dirección musical de Jean Boutechy y producción de Alan Milhaud- fue el primer single de la nueva vida de Canarios, que además llegaba con una promoción para la que no contaba el grupo: el director Carlos Saura la incluye en la película Peppermint Frappe (1967) , y se queda el tema con este nombre.

En noviembre de 1967 el sello Major Minor lanzaba al mercado británico el que sería el primer gran éxito del Los Canarios, y concebido como un potencial hit navideño. La operación no salió como preveía la oficina de producción. La competencia de aquel año fue tremenda, ya que la formación insular tuvo que lidiar con una cosecha de órdago a nivel internacional, en 1967 y 1968. Como muestra, el 67 fue el año de Sgt. Pepper Lonely Heart's Club Band, de The Beatles.

Al mercado español llega el single en febrero de 1968, en una edición de Sonoplay y Barclay, 1968). Hubo que esperar varios meses a que Get on your Knees fuera mayúsculo. La agenda de conciertos en territorio peninsular y el eco en los medios, lo hizo posible. Entre otros triunfos, el segundo disco más vendido ese año, dos meses como número uno, y críticas excepcionales.

"Los canarios, a la hora de dar el salto, hay veces que esperan mucho, y yo creo que el momento es el momento. El secreto nuestro fue que supimos cuál era el momento de saltar y saltamos sin miedo", razona Teddy Bautista en el libro de Ramos. El quiebro que rompió la dinámica de la banda fue el servicio militar de Bautista. Habrá que aguardar a Libérate (1970). Get on your Knees se ha prestado al doble juego de la letra, toda vez que da a entender, con un lenguaje nada explícito -y sobre lo que la censura nada dijo-, que asistimos al acto de una posible felación, El autor, ni lo afirma ni lo desmiente, aunque esboza una sonrisa cuando se le pregunta.