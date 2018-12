La Banda Sinfónica y el Coro de Voces Blancas actúan en el Guimerá

La Banda Sinfónica de Tenerife y el Coro Municipal de Voces Blancas actuarán hoy en el Teatro Guimerá, donde ofrecerán el XVIII Concierto de Navidad a las 20:00 horas. La audición comenzará con la actuación en solitario de la banda, que interpretará la Sinfonía en F menor número 4 de Tchaikovsky, Recóndita armonía, E lucevan le stelle, de la ópera Tosca de Puccini y fandango de Doña Francisquita, de A. Vives. Posteriormente, se incorporarán a la agrupación musical los más de 50 menores que integran el Coro Municipal de Voces Blancas, que interpretarán los villancicos Duérmete, Child of peace, Ronda navideña, Away in manager, A la media noche, Feliz navidad, Navidad con paz, White Christmas, Lo divino y Una sobre el mismo mar.

Durante la interpretación de varios temas intervendrán como tenores solistas Giancarlo Santelli y Badel Albelo, así como los solistas Pau Carrillo Velazco, Lucía Reyes Cruz, Daniel Peña Pérez, Laura Waló González, Paula Reyes Cruz, Ivana Peña Pérez, Alexia María Torres González y Cristina Lilia Gutiérrez Morales. También está prevista la actuación del Ballet Genaro García. La Banda Sinfónica de Tenerife estará dirigida por Felipe Neri Gil Marrero y el Coro de Voces Blancas por Manoli Triviño.

Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.