The Weeird debuta en la Península

The Weeird fue una de las grandes revelaciones de la música alternativa de Canarias del pasado año. El cuarteto de Puerto de la Cruz (Tenerife) debutó con un mini-álbum titulado In the Garden, deudor de los sonidos de la New Wave y del rock postpunk de los primeros años 80 y con el que consiguió grandes elogios de la crítica especializada.

Con ese disco, The Weeird recorrió buena parte de la geografía canaria y actuó, ante más de 4.000 personas y acompañando a Fangoria, en el Music Market Festival de Puerto de la Cruz.

Ahora, el excomponente de Oblique David Cuesta (guitarra y voz), Marcos Hernández (bajo), Enrique Dâlu (batería) y Dayana Febles (teclado, percusión y coros) debutarán esta misma semana en tierras peninsulares. Concretamente, The Weeird actuará este sábado, 22 de diciembre, en una de los recintos más importantes de Barcelona, la sala Continental. El concierto empezará a partir de las 21:00 horas y The Weeird compartirá escenario con los catalanes Bandicut.

El grupo canario aprovechará su primer concierto fuera de las islas para darse a conocer, no solo al público peninsular, sino también a los medios de comunicación y promotores de conciertos del resto de España. Mientras tanto, The Weeird continúa la preparación de su segundo disco tras el éxito de In the Garden, cuya publicación está prevista para 2019.