Cristina Ramos gana La Voz México

Saltó la sorpresa en el gigante latinoamericano. La cantante grancanaria Cristina Ramos se impuso en la gran final de séptima edición de La Voz México.



La isleña venció así, después de once semanas de competición el célebre 'talent show' del país azteca tras ganar a los otros 7 finalistas: Carmen Goett, The Cash, Ángel Elizondo, Delian, Diana Villamonte, Ley Memphis y el Padre Guillermo.





Más de 4 millones de visualizaciones en redes sociales

Tras su victoria Ramos "no se lo cree" y es cauta ante su futuro. Y es que la grancanaria fortalece el lazo de unión que tiene Canarias con Latinoamérica que afrontó su participación como una oportunidad para abrirse al mercado del continente americano. De hecho, la agenda profesional de la cantante suele acumular más actuaciones fuera que dentro de España. "Visto lo visto tras pasar por México y Estados Unidos nos queda claro que en nuestro país no se valora del mismo modo haber ganado un talent show como Got Talent" , afirmó Ramos.El inmortal tema de' The Show Must Go On' fue el tema elegido por Ramos para llevar a cabo tal noble gesta. Un tema más que apropiado para la ocasión. El próximo reto de la grancanaria, el más ambicioso de todos, será conquistar el '', edición estadounidense del programa que ya ganó en España en 2016 Ramos afrontó la gran cita con mucha humildad. La isleña reconoció "no tener muchas posibilidades y que la afrontaria feliz y satisfecha con su actuación porque "muy bien" quién es, cómo se siente y sus gustos con respecto a la música".La grancanaria, tras comenzar en el equipo de la también española fue 'robada' por, una de las estrellas mexicanas por excelencia.Y es que el camino hacia el triunfo no fue de rosas. Ramos protagonizó una de las batallas más esperadas junto a la también soprano, con quién interpretó una versión a dos voces del, de la ópera Turandot de Puccini.No logró la victoria, a pesar de sorprender a los 'coaches' Anitta, Maluma, Natalia y Carlos Rivera , con una interpretación al más puro estilo de la grancanaria al combinar ópera con rock. Comenzó cantando ' La Traviata' de Gioseppe Verdi hasta que cambió radicalmente de vestuario en pleno escenario y finalizar con ' It's Raining Men'.Una de las máximas estrellas mexicanas, Carlos Rivera, decidió que no fuera el final de la grancanaria en el programa y apostó por el talento de Ramos. Y no se equivocó. Con '' All that Jazz'' logró uno de los pases a la gran final.Las intervenciones la cantante canaria se han convertido en acontecimientos en las redes sociales del mundo entero. Dos de sus videos se han convertido en virales y superan cada uno los 2 millones de visualizaciones, lo que han convertido aen el fenómeno con más seguidores del programa y sus actuaciones son comentadas y compartidas miles de veces.