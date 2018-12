El Auditorio de Tenerife recibe el fin de semana el encuentro de bandas juveniles de la Isla

El Auditorio de Tenerife Adán Martín recibe el XI Encuentro de Bandas Juveniles de la Isla. La Sala de Cámara acogerá entre hoy y mañana, a partir de las 11:30 horas, los conciertos de siete formaciones, constituidas por decenas de jóvenes músicos tinerfeños, que contarán con la visita de una octava como invitada especial: La bandita de la Asociación Banda Municipal de Pájara, de Fuerteventura. La entrada a las dos sesiones es libre hasta completar aforo.

La banda que abrirá el encuentro será la de la academia de la Asociación Musical San Marcos Evangelista de Tegueste, compuesta por 30 músicos. Esta formación tocará, bajo la dirección de Javier Pérez Hernández, The Magnificent Seven, de E. Bernstein (con arreglos de J. Bull); Adventure Games, de E. Salvere; Toreador March, de G. Bizet (con arreglos de M. Story); y New World Symphony, de A. Dvorak (con arreglos de M. Sweeney).

Seguidamente, la banda de iniciación José Mesa Cabrera de la Agrupación Musical Cruz Santa, dirigida por Sofía González Batista, hará sonar Banana Split, de David Martín; Colours in the wind, de Alan Menken; y Spanish Brass, de E. Osterling.

La banda juvenil de la Asociación Musical Educando José León Medrado de Puerto de la Cruz, compuesta por 25 músicos bajo la dirección de Iván Yeray Rodríguez Martín, han elegido para este encuentro temad de Aladdin (con arreglos de Paul Jennings); Michael Jackson Hit Mix (con arreglos de Johnnie Vinson); y All I want for Christmas is you (con arreglos de Frank Bernaerts).

El Cimarron Overture, de Mark Williams, y el PC Suite, de Ennio Salvere, son los temas elegidos por la formación invitada, la Banda Juvenil La bandita de la Asociación Banda Municipal de Pájara, de Fuerteventura, dirigida por Inmaculada Gómez Chica.

El domingo actuarán la banda juvenil San José de la Academia de Música de la Asociación Musical XIX de Marzo; la banda Juvenil de la Academia Princesa Yaiza de El Rosario; la banda juvenil Las Candelitas de Candelaria y la banda juvenil Alejandro Poleo Lópes de la Asociación Musical Nueva Unión y Escuela Comarcar de música Baute Isla Baja.